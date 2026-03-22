Почему при обгоне тупит мотор, или Анатомия загрязнения дроссельной заслонки

Если спросить среднестатистического автомобилиста, какой узел в его машине отвечает за «дыхание», ответ, скорее всего, будет однозначным: воздушный фильтр. Но истинный регулятор объема легких мотора, его дирижер, находится глубже — сразу после фильтра, в корпусе впускного коллектора. Речь идет о дроссельной заслонке, в особенностях обслуживания которой разбирался портал «АвтоВзгляд».

В среде профессионалов дроссельный узел часто называют «вратами ада» для двигателя, и дело тут не в драматизации. Именно здесь, на стыке холодного воздуха из атмосферы и раскаленных паров масла, поступающих из системы вентиляции картера, формируется та самая агрессивная субстанция, которая способна превратить отточенную работу мотора в хаос.

Почему же эта, казалось бы, простая механическая (или электронная) конструкция становится эпицентром проблем, и к чему ведет пренебрежение ее чистотой. И для начала здесь стоит разобраться, откуда берется черная липкая субстанция, которая скапливается на «дросселе».

Кстати, многие водители ошибочно полагают, что грязь на заслонке — это просто пыль, прорвавшаяся через воздушный фильтр. Но это далеко не так. Как отмечают специалисты по ремонту автомобильных моторов, на долю мелкодисперсного дорожного «абразива», поступающего в двигатель извне, приходится не более 15-20% объема отложений. Основной же компонент — это маслянистый конденсат, имеющий достаточно сложную природу.

Начнем с того, что современные двигатели внутреннего сгорания, особенно с непосредственным впрыском топлива, крайне чувствительны к качеству вентиляции картерных газов. Система PCV (Positive Crankcase Ventilation) направляет пары масла и несгоревшего топлива обратно во впускной тракт, чтобы соответствовать экологическим нормам.

В горячем состоянии эти пары, смешиваясь с набегающим потоком холодного воздуха, конденсируются на стенках дроссельного узла.

Добавьте сюда микронные частицы углерода от работы системы EGR (рециркуляции отработавших газов), которые действуют как абразив, и получите «коктейль», который со временем полимеризуется.

В итоге, образование грязевого «полимера» внутри дроссельного узла серьезно, нарушает работу системы вентиляции картера. Как следствие, повышается давление внутри блока цилиндров. Это давление начинает выдавливать масло через уплотнения. Однако куда неприятнее то, что изменяется вектор движения масляного тумана.

Вместо эффективного его отвода пары масла оседают в большем объеме на стенках впускного коллектора, откуда затягиваются в цилиндры, смешиваясь с топливом. А это прямой путь к снижению компрессии и залеганию поршневых колец.

Чтобы подобное не стало неожиданностью для водителя, следует регулярно делать профилактику загрязнений дроссельного узла. Не ждите, пока мотор начнет «тупить» на перекрестке или дергаться при обгоне.

Восстановление чистоты заслонки — это не каприз перфекциониста, а базовая гигиена силового агрегата, напрямую влияющая на ресурс поршневой группы. Помните: впускной тракт должен быть стерилен. И начинается эта стерильность с очистки дроссельной заслонки.

Такую процедуру сегодня предлагают во многих сервисных центрах, однако ее вполне реально выполнить собственными силами. Здесь главное — правильно подобрать необходимое средство автохимии. Оптимальный вариант — применение специализированных препаратов, разработанных для чистки элементов впускного тракта.

В качестве примера такого продукта можно привести аэрозоль Gasoline Intake Clean+c36, предложенный химиками немецкого бренда Bizol. Это очиститель последнего поколения, созданный для безразборного удаления различных загрязнений, в том числе сажи, моторной смазки, смол и лаков, образовавшихся в зоне впуска и на элементах дроссельной заслонки.

Как показал опыт использования продукта, он может также применяться для чистки клапанов рециркуляции отработавших газов. Причем для очистки этих деталей их демонтаж не требуется — аэрозоль комплектуется длинным зондом и распылителем. А они дают возможность обработать даже труднодоступные места в моторном отсеке.