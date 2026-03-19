Испанские мотивы: длительный тест летних шин Torero MR 47

Аномально снежная зима, похоже, окончательно сдала свои позиции, а значит, пора уж если и не переобувать автомобиль в летние «тапочки», то, как минимум, присмотреть к сезону свежую «обувку». Кстати, невзирая на санкционное давление, выбор шин в нашей стране невероятно разнообразен: есть на прилавках и отечественная резина, и за безумные деньжищи европейская и японская, да и китайские товарищи радуют нас своей продукцией по гуманным ценам (вопрос износостойкости оставим за скобками). Как во всем этом многообразии разобраться, чтобы, с одной стороны, не прогадать с качеством, а с другой — не переплачивать за имя? Ответ на все эти вопросы дал наш редакционный Ford Mondeo, накатавший в минувшем летнем сезоне несколько тысяч километров на российской резине Torero MP 47.

Бренд не на слуху, но в его названии будто бы улавливаются смутно знакомые испанские мотивы... И это неспроста! Ведь российские шины Torero — это переименованный, хорошо известный россиянам еще с 90-х Matador (напомним, покрышки под этим брендом долгое время выпускались на калужском заводе Continental).

Эта площадка вместе со всем оборудованием и технологиями ныне принадлежит компании «Кордиант». А чтобы продолжить выпуск проверенной годами шины Matador MP-47, новые собственники завода провели ребрендинг продукта. Так Matador превратился в Torero, сохранив при этом не только рисунок протектора и состав резиновой смеси, но и модельную нумерацию, дабы автомобилисты понимали, что покупают не какой-то там «ноунэйм», а продукт с хорошей репутацией.

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

Данная модель покрышки относится к среднему ценовому сегменту. На сегодняшний день розничная цена на шину в нашей размерности 215/55 R16 колеблется в диапазоне от 6300 до 8000 рублей. Да, можно найти колеса, привезенные из Поднебесной, на тысячу-две за баллон дешевле.

Но, как показал опыт эксплуатации такой резины, откатать на ней больше 20 000-25 000 км не получается: быстро стирается протектор, проколы случаются с завидной регулярностью, а из-за слабых боковин попадание даже в неглубокие ямы оборачивается появлением грыж. Ничего подобного с тестируемым комплектом «Тореро» минувшим летом не случилось, хотя мои редакционные маршруты проходили не только по хорошим федеральным дорогам, но и по разбитым провинциальным направлениям, и по раздолбанным дачным проселкам.

Как уже было сказано, Torero MP 47 — это брат-близнец Matador MP-47. Впрочем, кое-какие различия между ними имеются. Так, в частности, на плечевой зоне появились изображения капельки, которая служит ориентиром, позволяющим легко найти на самом протекторе индикаторы износа (в нашем случае, учитывая относительно небольшой километраж, это пока не очень актуально, хотя на эту метку мы все же регулярно поглядываем). А еще на боковине можно обнаружить пиктограмму гоночного болида. Нет, этот символ отнюдь не говорит о том, что шина предназначена для гонщиков.

По задумке разработчиков, на автомобильчике можно отмечать, с какой именно стороны стояла конкретная покрышка. Наверняка не раз видели, как шиномонтажники, при сезонной переобувке на боковине мелом пишут «ПП», «ПЛ», «ЗП», «ЗЛ»... Благодаря этим меткам при следующей замене они знают, какое колесо переднее правое, переднее левое, заднее правое, заднее левое.. Лично мне как человеку, меняющему резину самостоятельно, такое решение очень понравилось

Я — ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ

Теперь поговорим о рисунке протектора. Здесь он асимметричный. Считается, что шины именно с ассиметричными «художествами» лучше приспособлены к экстремальному вождению и увереннее справляются с аквапланированием. И мой опыт довольно дождливой первой половины лета-2025 это подтверждает.

При моделировании протектора МР 47 элементы разместили таким образом, чтобы не только обеспечить хорошую управляемость на сухом и мокром асфальте (благодаря тонким насечкам на центральных ребрах водяная пленка как бы режется и влага отводится из пятна контакта по четырем широким продольным канавкам), но и добиться максимального акустического комфорта.

Особенно при езде на высокой скорости (за это отвечают закрытая плечевая зона и разный размер блоков протектора). Насколько удалось? Не сказать, что «сорок седьмая» в салоне вообще не слышна, но ее «голос» однозначно не раздражает и не бьет по барабанным перепонкам.

Массивные же плечевые зоны обеспечивают автомобилю хорошую боковую устойчивость и безопасное преодоление крутых поворотов. В так называемой беговой части мы видим три ребра с разнонаправленными ламелями и диагональными боковыми насечками. Их острые кромки повышают сцепление с дорожным покрытием, а значит — сокращают тормозной путь и помогают уверенно двигаться на грунтовом покрытии.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Кроме того, производитель уверяет, что состав резиновой смеси и конструкция шины (за счет точно рассчитанного рисунка протектора и профиля шины давление в пятне контакта распределяться максимально равномерно) гарантируют высочайшую износостойкость: не хуже, чем на премиальных продуктах. От себя добавлю, что когда в далеком 1995 году отец купил ВАЗ-2106, «шаха» в базе шла на покрышках Matador.

И на этой резине мы благополучно откатали 13 лет, за которые намотали около 70 000 км пробега. При этом остаток протектора все еще позволял продолжать эксплуатировать резину дальше. Шины при этом отнюдь не были «пластмассовыми», шикарно держали дорогу и оставили после себя только самые положительные впечатления.

Так что если к этому летнему сезону вам светит покупка новой резины, то доступный по цене и отменный по качеству Torero MP 47 станет, в том числе и судя по моему прошлогоднему опыту, хорошим приобретением. А широкая линейка типоразмеров позволит подобрать колеса на подавляющее большинство автомобилей с дисками от 14 до 17 дюймов.

Минувшим летом я, повторю, прошел на этих покрышках без малого 5000 километров, что, если по гамбургскому счету, всего ничего. Так что будем считать, что этот тест «испанских» покрышек в самом начале. И после грядущей переобувки мы продолжим испытания...