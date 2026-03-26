Страсти по воздушному фильтру: стирать нельзя менять

Ничто так не увлекает отечественного автомобилиста, как возможность сэкономить: чтобы копеечку сберечь, как известно, и рубля не жалко! И многостраничная на любом автофоруме история о воздушном фильтре — блестящее тому подтверждение. Менять или не менять, но постирать в стиральной машине, пропылесосить, почистить зубной щеткой? Подчеркиваем нужное на портале «АвтоВзгляд».

Бессмысленно спорить с мыслью, что автомобиль — снова роскошь, а не средство передвижение. Дело не только и даже не столько в первоначальной цене, сколько в тарифах на его обслуживание и содержание: стоимость страховки, горючего и, конечно, сервиса растет ежеминутно, в отличие от зарплаты.

Последняя безвозвратно опоздала и даже уже из-за поворота не видна. Но ездить-то мы любим, а уж на своей машине — в квадрате. Так что начинается любимое народное соревнование, красочно и точно именуемое «кроиловом». К чему оно ведет — все знают, но кого же это когда останавливало?

Если бы можно было выбирать тему на автомобильном форуме по количеству комментариев, безоговорочными лидерами стали бы посты про выбор моторного масла, установку масляного же фильтра и, как ни странно, о фильтре, но уже воздушном. С последним — сущая мистика: понять, откуда взялся такой интерес к этой детали и ажиотаж — просто невозможно.

Судите сами: новый стоил во все времена «шапку сухарей», продавался повсеместно и никогда не был дефицитом, а замена занимала секунд 40-50 в зависимости от количества перекуров. Однако же нашлись «эксперты», твердо решившие на воздушном фильтре сэкономить: его начали пылесосить, стирать и «химчистить». Народная молва постановила, что регулярная замена фильтра — маркетинговый ход производителей автозапчастей, которые с нас последнюю копейку сдирают. Чувствуете это ароматное «еще послужит»?

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

В действительности, корни подобного недоразумения кроются в банальном недостатке терпения и поверхностном изучении вопроса. Обычный, традиционный, скажем так, автомобильный фильтр — конечно, одноразовый: его чистка в любом виде приведет к снижению количества пропускаемого воздуха — фильтрующий элемент попросту забьется, мотор начнет недополучать кислород, что в свою очередь скажется и на КПД, и на качестве работы, и на потреблении горючего.

ДВС попросту начнет «переливать»! Фокус в том, что в природе действительно существует многоразовый воздушный фильтр: его ставят на спортивные машины, гоночную технику и мотоциклы. «Нулевик» называется, может слыхали? Так вот: стоит он денег безумных и является обслуживаемым. Во время ТО, фильтр действительно тщательно промывают, а потом, внимание, пропитывают специальным маслом. И только после устанавливают.

Отечественный же умелец в своей голове создал некий собирательный образ, в котором обычный воздушный фильтр тесно переплелся с гоночным, стал обслуживаемым, но почему-то недополучил того самого обслуживания — маслом-то его никто не пропитывал. Вывод следует сделать простой: точное и подробное описание правильной процедуры обслуживания есть в мануале и только там. А воздушный фильтр, конечно, нужно менять. Причем чаще, чем раз в год.