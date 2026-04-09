Сам себе автомеханик: какие операции сегодня действительно стоит делать своими руками

Согласно недавно опубликованной статистике, около трети отечественных водителей перешли в режим экономии и начали самостоятельно ремонтировать свои машины. На этих словах воображение, конечно, нарисует разобранный мотор или собранный сварочный аппарат, что многих отпугнет, однако на практике эксплуатация транспортного средства пестрит простыми операциями, которые ради экономии можно сделать и самостоятельно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

История, как известно, циклична, поэтому ждать возвращения отечественного автомобилиста к самостоятельному гаражному ремонту времен в СССР долго не пришлось: очередной кризис, медленно, но верно захлестывающий быт миллионов людей по всей стране, буквально вытолкал машины из СТО и загнал их в родной ГСК. Иначе — не складывается: денег на услуги мастера просто не хватает, поэтому ему на откуп отдают только сложные процедуры. Простые проведем сами.

Но простые — это какие? Нас так долго учили, что кесарю — кесарево, а ремонтом дорогого, сложного и технологичного прибора по имени «автомобиль» должен заниматься профессионал, что многие уж и не позабыли, с какой стороны отвертку держать. Но альтернатива день за днем исчезает, цены растут, и ситуацию приходится брать в свои руки: в прямом смысле слова. Так какие же виды авторемонта можно сделать собственноручно и подручным инструментом, не покупая дорогое оборудование, чтобы банально сэкономить, но остаться с исправным авто?

Начать стоит с простого — с классического техобслуживания, где замена моторного масла и его фильтра, а также свечей, «воздушника» и «салонника» особых трудностей не вызывает: понадобится лишь базовый набор инструмента, который в гараже всегда найдется. На худой конец — можно и у соседа спросить: язык не отсохнет. От себя лишь добавим, что корпус воздушного фильтра нужно продуть — поможет обычный автомобильный компрессор — а подтеки масла, дабы они не обгорали и не воняли, аккуратно прибрать. На этом все сложности заканчиваются.

Не потребует особых навыков и замена тормозных колодок: во-первых, обучающие видео никто не отменял. А во-вторых, эту операцию, пусть и заметно дольше, можно провести на обычном домкрате, что лежит в каждом багажнике. Надеемся, что лежит и надеемся, что в каждом. Кстати, поменять тормозные диски — ничуть не сложнее.

А вот с элементами подвески придется потрудится: заменить рычаги, шаровые, сайлентблоки и прочие составные части без подъемника — ну очень непросто. Яма, конечно, подойдет, но это тяжелая, грязная и довольно трудоемкая работа, завершить которую без настройки развала-схождения на стенде удается не всегда.

Замена антифриза и радиатора, а так же его чистка, частичная замена жидкости ГУР, очистка и смазка различных клемм, в том числе на аккумуляторе, замена лампочки или локальный ремонт проводки, настройка дверного замка и замена/ремонт дверного фиксатора и многое-многое другое — подвластно каждому и каждой, кто способен управлять транспортным средством повышенной опасности.

Даже дверь или переднее крыло на многие модели проще найти в цвет и поменять самостоятельно, чем ехать на СТО и платить. Не боги горшки, что называется. Но если так пойдет и дальше, цитируя старый анекдот, то и красить, и варить металл научимся. Где наша еще не пропадала?