Сам себе автомеханик: какие операции сегодня действительно стоит делать своими руками

История, как известно, циклична, поэтому ждать возвращения отечественного автомобилиста к самостоятельному гаражному ремонту времен в СССР долго не пришлось: очередной кризис, медленно, но верно захлестывающий быт миллионов людей по всей стране, буквально вытолкал машины из СТО и загнал их в родной ГСК. Иначе — не складывается: денег на услуги мастера просто не хватает, поэтому ему на откуп отдают только сложные процедуры. Простые проведем сами.
Но простые — это какие? Нас так долго учили, что кесарю — кесарево, а ремонтом дорогого, сложного и технологичного прибора по имени «автомобиль» должен заниматься профессионал, что многие уж и не позабыли, с какой стороны отвертку держать. Но альтернатива день за днем исчезает, цены растут, и ситуацию приходится брать в свои руки: в прямом смысле слова. Так какие же виды авторемонта можно сделать собственноручно и подручным инструментом, не покупая дорогое оборудование, чтобы банально сэкономить, но остаться с исправным авто?
Начать стоит с простого — с классического техобслуживания, где замена моторного масла и его фильтра, а также свечей, «воздушника» и «салонника» особых трудностей не вызывает: понадобится лишь базовый набор инструмента, который в гараже всегда найдется. На худой конец — можно и у соседа спросить: язык не отсохнет. От себя лишь добавим, что корпус воздушного фильтра нужно продуть — поможет обычный автомобильный компрессор — а подтеки масла, дабы они не обгорали и не воняли, аккуратно прибрать. На этом все сложности заканчиваются.
Не потребует особых навыков и замена тормозных колодок: во-первых, обучающие видео никто не отменял. А во-вторых, эту операцию, пусть и заметно дольше, можно провести на обычном домкрате, что лежит в каждом багажнике. Надеемся, что лежит и надеемся, что в каждом. Кстати, поменять тормозные диски — ничуть не сложнее.
А вот с элементами подвески придется потрудится: заменить рычаги, шаровые, сайлентблоки и прочие составные части без подъемника — ну очень непросто. Яма, конечно, подойдет, но это тяжелая, грязная и довольно трудоемкая работа, завершить которую без настройки развала-схождения на стенде удается не всегда.
Замена антифриза и радиатора, а так же его чистка, частичная замена жидкости ГУР, очистка и смазка различных клемм, в том числе на аккумуляторе, замена лампочки или локальный ремонт проводки, настройка дверного замка и замена/ремонт дверного фиксатора и многое-многое другое — подвластно каждому и каждой, кто способен управлять транспортным средством повышенной опасности.
Даже дверь или переднее крыло на многие модели проще найти в цвет и поменять самостоятельно, чем ехать на СТО и платить. Не боги горшки, что называется. Но если так пойдет и дальше, цитируя старый анекдот, то и красить, и варить металл научимся. Где наша еще не пропадала?