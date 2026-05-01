Быстрый старт: зачем опытные водители устанавливают колесный ниппель в корпус воздушного фильтра

Продажи новых автомобилей в России снижаются, а подержанных — растут. Причина — на поверхности: новая машина сегодня не стоит тех денег, что за нее просят. Однако многие забывают, что к подержанному транспортному средству требуется особый подход. Благо, есть интернет: там уже найдено решение почти любой проблемы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Настырные автодилеры, мечтающие если не остановить, то возглавить рынок «вторички», чутко почувствовали изменение спроса: не проходит новый современный автомобиль, выставленный в шоуруме, под строгие критерии оценки отечественного водителя. Банально дорог он, не соответствует запросу. Поэтому и переключился покупатель на авто с пробегом за вменяемые деньги. Да и выплачивать чудовищный кредит за машину, что до выплаты займа может и не доехать, в случае приобретения б/у зачастую не потребуется.

Однако многие при этом забывают, что любой подержанный автомобиль нуждается в инвестициях и внимании: одним повезет, предстоит только косметика, другим — нет. А ведь некоторые «моменты», увы, отремонтировать можно лишь комплексным и очень дорогим методом, который может оказаться не по карману. И начинаются «танцы с бубнами»: перед началом поездки нужно побегать, попрыгать, побрызгать и только потом — завести. Типичный пример — тяжелый пуск, который без специального «костыля» не обходится.

Речь, конечно, про «быстрый старт» — флакончик с газом, который позволяет двигателю легче схватить и запуститься даже на слабом аккумуляторе, отходивших свечах и низкой компрессии. Стоит недорого, продается повсеместно, с задачей справляется исправно: чем не решение?

Впрочем, нюанс все же есть: придется каждый раз не только капот открывать, но и корпус воздушного фильтра разбирать. И тут «русский Левша», умелец и фанат экономии, нашел простое решение, позволяющее заметно операцию по запуску двигателя с «быстрого старта» упростить.

Для «тюнинга» потребуется обычный автомобильный ниппель, цена которого вряд ли превысит пятьдесят «деревянных», а также ступенчатое сверло и шуруповерт. В корпусе воздушного фильтра за самим фильтрующим элементом и в непосредственной близости от шланга на дроссельную заслонку делается отверстие (не дырка!), куда плотно (на герметик) устанавливается ниппель.

Золотник нам не потребуется, а вот крышечка — обязательно. Как только герметик подсохнет — можно проводить испытание: теперь для подачи «веселящего газа» в смесь уже не нужно разбирать корпус «вохдухана» — достаточно просто отвинтить крышечку с ниппеля и брызнуть жидкость внутрь. И дело пойдет!