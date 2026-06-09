Летняя фобия: какие бытовые приборы категорически не стоит оставлять в машине в жару

Внезапно, когда никто уж не ожидал, в июне пришло лето: такого остросюжетного развития событий предсказать возможности не было совершенно, поэтому великое множество отечественных автомобилистов столкнулись с нерешаемыми на первый и второй взгляд задачами. И в итоге обрели ранее неизведанные фобии. И впечатляющую дыру в семейном бюджете. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вы будете удивлены, но лето пришло не только в Сочи, но и в целом — в Россию. Позеленело, потеплело, а в некоторых регионах — и вовсе вжарило. Первопрестольной на минувших выходных досталось немного тридцатиградусной погоды, выгнавших даже обладателей высокоскоростного интернета с VPN — на улицу. Бывает же! Однако климатические счастье имеет и обратную сторону: в частности, автовладельцам стоит внимательнее относится к оставленным в салоне вещам. Иначе — быть беде.

Про баллончики с красками и смазками, которые некоторые так любят поставить в центральный подстаканник, да там и забыть — это горький личный опыт, если что — уже сказано немало, но новый теплый сезон приносит новые же случаи. Например, очередной фобией автомобилистов рискует стать powerbank: портативный аккумулятор, у многих автовладельцев лежащий в бардачках и багажниках, имеет свойство взрываться от нагрева.

Именно такой случай произошел надысь в Чите, где «пауэрбанк» стал причиной пожара, загоревшись под прямыми солнечными лучами. Дело в том, что при нагреве аккумулятора этого и других подобных гаджетов до 50-70 градусов, что на солнце добиться не так сложно, запускается цепная реакция, выделяются горючие газы, а дальше — взрыв.

Фото: Moritz Vennemann/globallookpress.com

Одни водители отмахнутся — да кому нужен powerbank в машине, есть же USB-порт — а другие призадумаются: любое, повторимся, устройство с батарейкой, будь то фонарик или тот же портативный «пускач», по своей сути — тот же powerbank.

Следовательно, могут точно так же взорваться, даже пребывая не на прямом солнечном свету в салоне, а, например, лежа в багажнике. Это не автомобильный аккумулятор, который стоек к перегреву, а самая обычная батарейка, которой повышение температур совсем «не к лицу».

Лучшей реакцией на новость из Читы станут не кичливые замечания и совершенно неуместный юмор — человек вообще-то машины лишился и лишь волей случая не пострадал — а разумная уборка в собственном авто: лишние приборы, которые в ежедневной эксплуатации не используются, убираем.

Относим домой, в гараже или, если такой возможности нет, применяем простой и надежный способ — сумка-холодильник, что валяется у всех дома, работает в обе стороны. Нельзя убрать из багажника — не значит, что нельзя завернуть и спасти от перегрева.