Китайский фреон: почему взрываются автомобильные кондиционеры

Очень скоро весенняя прохлада сменится летней жарой, автомобилисты «расчехлят» кондиционер и обнаружат, что воздух-то из него дует теплый! Первая мысль, бурной волной захлестывающая сознание — надо бы заправить! Смотрим цены, анализируем рынок и соглашаемся на предложение бойкого парня с обочины, который предлагает услугу вдвое, а иногда и втрое дешевле СТО. Действительно, к чему переплачивать: фреон, он и есть фреон. Чем заканчиваются подобные эксперименты, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Страсть отечественных автомобилистов к регулярной заправке кондиционера — некоторые проводят подобную операцию чуть ли не ежегодно — логике и техническому осознанию не поддается: система кондиционирования — замкнутая. Если газ по любой причине ее покинул, нужно искать не услугу по заправке, а свищ, через который фреон «ушел» из контура. Да, это удовольствие не из дешевых: трубка кондиционера на «народный» Renault Duster стоит 70 000 рублей. Не каждый примет такое ценообразование: то ли дело 2-3 тысячи за заправку!

Однако с пополнением запаса фреона в автомобильной системе кондиционирования все тоже не так просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, а также и во-вторых, далеко не каждый продукт в голубой канистре нам подойдет: на рынке полно подделок, а самый распространенный китайский товар, который стоит втрое дешевле оригинального состава, через раз приводит к банальному разрушению всего контура. Доходит до взрывов!

Причина банальна: вместо искомого фреона R-134a, негорючего газа класса безопасности А1, которым и следует заправлять автомобильную систему, нам продают «коктейль Молотова», в составе которого пропан и бутан — третий класс безопасности или «высоко огнеопасные газы». Попав в систему кондиционирования, которая, как вы понимаете, не герметична, ведь старый-то газ из нее вышел, условный пропан «даванет»: давление в контуре — более 10 атмосфер.

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

Дальше — дело одной искры: пыхнет так — не потушишь. Ближайшая перспектива — полностью сгоревший автомобиль.

А заправщик, к слову, чаще всего и не знает, чем же он заправляет: баллоны выглядят одинаково, не отличишь, а состав можно узнать только с привлечением лаборатории. Вы же понимаете, что люди, заправляющие машины за «шапку сухарей» на обочине, лабораторию, при выборе поставщика, не привлекали?

Более того, такой состав и сам разрушает систему кондиционирования, которая молодостью и здоровьем не пышет: хлорметил вступает в реакцию с трубками и влагой, которая в системе, конечно, есть. Результат — ядреные химические соединения, в том числе — соляная кислота. Которая с радостью и оперативностью за считанные дни доест и трубки, и компрессор кондиционера, и радиатор. Перспектива — закачаешься!

Обнаружив у себя недостаток «живительной прохлады», нужно выяснить причину в проверенном сервисе, у мастера, которому можно доверять, найти тот самый свищ и заменить прохудившуюся трубку, после чего раздумывать над заполнением системы. В любом городе найдется мастерская с отзывами, которая, пусть и за дорого, заполнит кондиционер качественным фреоном, безопасным для эксплуатации. А иначе — взрыв!