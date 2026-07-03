Топливный калькулятор: стоит ли переводить машину на газ в условиях роста цен на бензин

Бензин дорожает, не говоря уж пусть о временном, но все же его дефиците, дизель уже перешагнул психологически неприятную отметку. Май и июнь 2026 года вернули водителей к забытому спору — будет ли экономия на топливе, если перейти на газ. Портал «АвтоВзгляд» посчитал все расходы перевода и эксплуатации машины на «зеленое» топливо.

Ко второй половине июня средняя цена АИ-92 в России достигла 65 рублей за литр, дизельного топлива — порядка 90 рублей, а где-то и 100. Два вида самой популярной горючки дорожают едва ли не день ото дня. Причин тому сразу несколько.

По понятным причинам часть отечественных НПЗ работает с ограничениями или проводят внеплановые ремонты. Снизились объемы топлива, поступающие на биржу, вырос сезонный спрос со стороны автомобилистов, сельского хозяйства и перевозчиков. В отдельных регионах добавились сложности с доставкой. В добавок к этому, некоторые водители начали заправляться впрок, усиливая локальный дефицит, как было когда-то с пресловутой гречкой.

Казалось бы, сжиженный газ может стать альтернативным топливом для экономии бюджета. Однако и он начал дорожать. Автомобильный пропан-бутан связан с нефтепереработкой напрямую. Как объясняет технолог нефтепереработки Олег Веревой, «сжиженные углеводородные газы получают не только на газоперерабатывающих предприятиях, но и на НПЗ в процессе переработки нефти». Из чего следует, что внеплановая остановка отдельных установок способна сократить выпуск сразу нескольких готовых нефтепродуктов.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Тем не менее, пока острого дефицита газа не наблюдается. По словам администратора АЗС на МКАД Евгения Отращева, «емкости с газом всегда полны. Их вовремя заполняют, и не было перебоев с поставками».

Но на прайсах заправочных станций новая реальность уже начала отражаться. Стоимость литра пропан-бутан уже в районе 37-38 рублей. Это примерно вдвое дешевле АИ-92. Но, сравнивать только цену литра не совсем корректно. Расход газа обычно оказывается на 10-15% выше бензина, а зимой и при коротких поездках часть пути «газовый» автомобиль проходит именно на бензине.

Для простоты расчета возьмем машину, которая расходует 9 литров АИ-92 на 100 км. Такая поездка сегодня обходится примерно в 589 рублей. На газе расход вырастет приблизительно до 10,4 литра, зато стоимость тех же 100 км составит около 370 рублей. Экономия — почти 260 рублей на каждой сотне километров.

Но ГБО нужно еще поставить и оформить. Качественная установка для перехода на газ последнего поколения на четырехцилиндровый двигатель с распределенным впрыском сейчас стоит примерно 45-65 тысяч рублей. Оборудование, документы, технический осмотр и сопровождение регистрации увеличивают итоговый бюджет. Разумно закладывать около 60-80 тысяч рублей, то есть в среднем порядка 70 тысяч.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Для двигателей с непосредственным впрыском цены начинаются примерно со 120 тысяч рублей. Такие моторы продолжают расходовать часть бензина вместе с газом, поэтому экономия сокращается, а срок окупаемости растет. А как говорит мастер приемщик центра «GasPower», уже начинается повышенный спрос, а значит будет и рост цен.

При вложениях в 70 тысяч рублей и расходе бензина 9 л/100 км система окупится примерно через 26-28 тысяч километров. С учетом прогревов на бензине и обслуживания реальный рубеж приблизится к 30 тысячам. По среднему пробегу — это 2,5-3 года.

Однако есть и бытовой бонус. Пока еще очереди к газовой колонке обычно заметно короче, чем к бензиновым пистолетам. В периоды ажиотажа это экономит время, хотя свободная колонка сама по себе окупаемость ГБО, разумеется, не создает.

В нынешних реалиях газ сохраняет экономический смысл для автомобиля с простым бензиновым двигателем, большим бензиновым потреблением и годовым пробегом порядка 20 тысяч км. При небольших пробегах, сложном моторе с непосредственным впрыском расходы на установку способны съесть значительную часть будущей выгоды.

Но что бы вы не решили, помните — доверять установку ГБО можно только профессионалам, и никаких кустарей в гаражах, иначе потери могут быть несопоставимы с многострадальном бензином.