Топливный калькулятор: стоит ли переводить машину на газ в условиях роста цен на бензин

Ко второй половине июня средняя цена АИ-92 в России достигла 65 рублей за литр, дизельного топлива — порядка 90 рублей, а где-то и 100. Два вида самой популярной горючки дорожают едва ли не день ото дня. Причин тому сразу несколько.
По понятным причинам часть отечественных НПЗ работает с ограничениями или проводят внеплановые ремонты. Снизились объемы топлива, поступающие на биржу, вырос сезонный спрос со стороны автомобилистов, сельского хозяйства и перевозчиков. В отдельных регионах добавились сложности с доставкой. В добавок к этому, некоторые водители начали заправляться впрок, усиливая локальный дефицит, как было когда-то с пресловутой гречкой.
Казалось бы, сжиженный газ может стать альтернативным топливом для экономии бюджета. Однако и он начал дорожать. Автомобильный пропан-бутан связан с нефтепереработкой напрямую. Как объясняет технолог нефтепереработки Олег Веревой, «сжиженные углеводородные газы получают не только на газоперерабатывающих предприятиях, но и на НПЗ в процессе переработки нефти». Из чего следует, что внеплановая остановка отдельных установок способна сократить выпуск сразу нескольких готовых нефтепродуктов.
Тем не менее, пока острого дефицита газа не наблюдается. По словам администратора АЗС на МКАД Евгения Отращева, «емкости с газом всегда полны. Их вовремя заполняют, и не было перебоев с поставками».
Но на прайсах заправочных станций новая реальность уже начала отражаться. Стоимость литра пропан-бутан уже в районе 37-38 рублей. Это примерно вдвое дешевле АИ-92. Но, сравнивать только цену литра не совсем корректно. Расход газа обычно оказывается на 10-15% выше бензина, а зимой и при коротких поездках часть пути «газовый» автомобиль проходит именно на бензине.
Для простоты расчета возьмем машину, которая расходует 9 литров АИ-92 на 100 км. Такая поездка сегодня обходится примерно в 589 рублей. На газе расход вырастет приблизительно до 10,4 литра, зато стоимость тех же 100 км составит около 370 рублей. Экономия — почти 260 рублей на каждой сотне километров.
Но ГБО нужно еще поставить и оформить. Качественная установка для перехода на газ последнего поколения на четырехцилиндровый двигатель с распределенным впрыском сейчас стоит примерно 45-65 тысяч рублей. Оборудование, документы, технический осмотр и сопровождение регистрации увеличивают итоговый бюджет. Разумно закладывать около 60-80 тысяч рублей, то есть в среднем порядка 70 тысяч.
Для двигателей с непосредственным впрыском цены начинаются примерно со 120 тысяч рублей. Такие моторы продолжают расходовать часть бензина вместе с газом, поэтому экономия сокращается, а срок окупаемости растет. А как говорит мастер приемщик центра «GasPower», уже начинается повышенный спрос, а значит будет и рост цен.
При вложениях в 70 тысяч рублей и расходе бензина 9 л/100 км система окупится примерно через 26-28 тысяч километров. С учетом прогревов на бензине и обслуживания реальный рубеж приблизится к 30 тысячам. По среднему пробегу — это 2,5-3 года.
Однако есть и бытовой бонус. Пока еще очереди к газовой колонке обычно заметно короче, чем к бензиновым пистолетам. В периоды ажиотажа это экономит время, хотя свободная колонка сама по себе окупаемость ГБО, разумеется, не создает.
В нынешних реалиях газ сохраняет экономический смысл для автомобиля с простым бензиновым двигателем, большим бензиновым потреблением и годовым пробегом порядка 20 тысяч км. При небольших пробегах, сложном моторе с непосредственным впрыском расходы на установку способны съесть значительную часть будущей выгоды.
Но что бы вы не решили, помните — доверять установку ГБО можно только профессионалам, и никаких кустарей в гаражах, иначе потери могут быть несопоставимы с многострадальном бензином.