10

А у нас в России — газ: ГБО как решение топливного дефицита

Кому из автовладельцев переход на альтернативное топливо пойдет на пользу

Топливный кризис, разразившийся в России, вновь развернул отечественных водителей к альтернативным источникам калорий для автомобиля. Чем не повод тщательно разобраться в вопросе и вспомнить/узнать об одном из самых недооцененных и недовостребованных вариантов сокращения цены каждого километра — о метане, то есть природном газе? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Поделиться
Автор
Евгений Васин

Изображение А у нас в России — газ: ГБО как решение топливного дефицита

Истерика, происходящая на фоне топливного кризиса во всех российских регионах, натолкнула многих автомобилистов на идею рассмотрения транспортного средства, чей двигатель использует альтернативные источники энергии. Ну как альтернативные? Скорее — непривычные, не столь распространенные, как бензин и дизель.

Именно дефицит горючего на АЗС вновь всколыхнул волну интереса и к угасающему, доказавшему свою полнейшую несостоятельность в российских условиях электромобилю, и к подзабытому, но вполне действенному способу очередей избежать и на заправке сэкономить — к газомоторному топливу.

Спрос на установки ГБО резко подскочил повсеместно: в иных областях срок ожидания доходит до двух месяцев. Цена выросла вдвое: там, где вчера предлагали переоснастить ДВС на потребление газа за 60 000-70 000 рублей, сегодня попросят уже от 120 000. И желающие есть: нехватка горючего и перспектива «обсохнуть» в пути вынуждают автомобилистов ставить газобаллонное оборудование по самым высоким тарифам. Часто — даже не разобравшись в вопросе: а ведь ГБО тоже бывает очень разное и на разном же газе. Так что же такое ГБО и с чем его «едят»?

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

ВИДЫ ГБО, ОТЛИЧИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Как правило, разговор про установку газа на автомобиль начинается с выбора поколения ГБО: мол, первое подойдет только карбюраторному автомобилю; второе — это прошлый век инжектора, ибо полумеханика с запиткой на лямбду, которая и подает сигналы для регулировки воздушно-топливной смеси; третье у нас толком и не появилось, поскольку было переходным, и сразу начали ставить четвертое с индивидуальными электромагнитными форсунками на каждый цилиндр.

А массовое распространение ДВС с непосредственным впрыском — моторы GDI, FSI и TSI — привело к появлению газобаллонного оборудования поколения 4+. Кстати, четверка с плюсом подразумевает небольшое, но все же постоянное использование и бензина тоже. Сейчас уже существует шестое поколение ГБО, которое использует штатные форсунки и подает газ напрямую в камеру сгорания под высоким давлением.

КОМУ — ПРОПАН, А КОМУ — МЕТАН?

Однако ключевым аспектом вопроса газобаллонного оборудования является отнюдь не поколение установки, а выбор используемого газа: LPG или CNG? LPG, он же Liquefied Petroleum Gas — это пропан-бутан, самый популярный и распространенный вариант в России. По сути, смесь легких углеводородов, которую получают при нефтепереработке. Поставляется и хранится LPG в сжиженном виде под давлением в 12-16 атмосфер.

Относительно невысокая степень сжатия позволяет, во-первых, использоваться достаточно недорогие и разнообразные баллоны, которые, в частности, размещают в нише запасного колеса. Пропан-бутановых заправочных станций у нас немало, так что большинство обладателей легковых автомобилей делают свой выбор именно в пользу LPG-установки. Но так поступают владельцы легковушек: в коммерческом транспорте предпочтение отдают метану.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com
Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

ПОЧЕМУ КОМТРАНС ГОЛОСУЕТ ЗАМ МЕТАН

CNG — это природный газ, Compressed Natural Gas, или попросту метан. Он сжат под огромным, до 250 атмосфер, давлением, а для хранения требуются специальные, довольно громоздкие и особо прочные сертифицированные баллоны, но для коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов, профессионалы от логистики выбирают именно его. Почему?

Причин тут несколько, однако ключевая — цена: метан дешевле пропан-бутана. Так в московском регионе первый еще недавно стоил около 30 рублей за кубометр, а второй — 36-37 рублей за литр. Единицы измерения, как видно, у них разные, поэтому для сравнения удобнее перевести объемы в килограммы. Тогда получится, что за 30 руб. можно было купить 0,712 кг метана или за 36-37 руб. — всего 0,536 кг пропан-бутана. Притом энергетическая ценность 1 кг метана заметно выше, чем 1 кг пропана.

Почувствуйте разницу, что называется. А если речь идет о коммерческой технике, которая работает почти круглосуточно, то разница на одной только заправке доходит до сотен тысяч рублей в год: якутские власти отчитались, что автобус на таком топливе экономит ежегодно до 1 600 000 рублей.

Есть у метана и еще одна особенность, о которой сегодня забывать точно не стоит. Однажды довелось присутствовать при вскрытии двигателя ГАЗ-3102, «председательской Волги», которая всю свою жизнь проходила с огромным красным баллоном в багажнике — ездили на метане. На пробеге в 400 000 км двигатель выглядел так, будто вчера сошел с конвейера: идеально чистый, блестящий светлым металлом и нуждающийся лишь в штатной замене отживших резиновых уплотнителей.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com
Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Причина такого впечатляющего состояния — топливо: природный газ при сгорании не оставляет сажи и нагара, не смывает защитную масляную пленку со стенок цилиндра, оберегая сопряженные элементы от повышенного трения. Естественно, что обладатели парков коммерческого транспорта заинтересованы в максимальном сохранении ресурса ДВС и даже пролонгации его, насколько это возможно.

Отсюда и появление огромных красных баллонов на грузовиках, автобусах и маршрутках: установка CNG-оборудования или изначальное приобретение техники в таком оснащении позволяет говорить не только об окупаемости, но и о прибыли.

Экологический аспект, несмотря ни на какие кризисы, играет важную роль: загазованность российских городов уже давит на здоровье населения. И поставщики логистических услуг — от пассажиро- до грузоперевозок — обязаны держать в голове идеологию снижения выбросов. Впрочем, и здесь именно природный газ имеет свое преимущество: метан позволяет снизить выделение токсичных выбросов до 60-90% относительно бензинов-дизелей.

А «электрички» вообще ничего не выбрасывают, скажете. Увы, но вреда экологии в момент добычи лития и производства батарейки наносится столько, что хуже только дилемма с последующей ее утилизацией. С которой, к слову, мир столкнется уже в ближайшие десятилетия. У метана такой проблемы нет: что сам газ, что баллон, что оборудование по установке мы перерабатывать умеем. И делаем это без серьезного вреда для экологии.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com
Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Раздумывая об установке ГБО, следует держать в голове все вышеперечисленные особенности газобаллонного оборудования. Выбирая — четко оценить задачи и цели, внимательно подсчитать дебет с кредитом, не забывая о необходимости в регулярном обслуживании.

Газ вместо бензина — это история про математику, а не про эмоции, поэтому решение должно быть принято на холодную голову и после тщательного анализа. И решение это — стратегическое, на перспективу, а не ради сиюминутной выгоды.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует