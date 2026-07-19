Топливный кризис, разразившийся в России, вновь развернул отечественных водителей к альтернативным источникам калорий для автомобиля. Чем не повод тщательно разобраться в вопросе и вспомнить/узнать об одном из самых недооцененных и недовостребованных вариантов сокращения цены каждого километра — о метане, то есть природном газе? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Истерика, происходящая на фоне топливного кризиса во всех российских регионах, натолкнула многих автомобилистов на идею рассмотрения транспортного средства, чей двигатель использует альтернативные источники энергии. Ну как альтернативные? Скорее — непривычные, не столь распространенные, как бензин и дизель.

Именно дефицит горючего на АЗС вновь всколыхнул волну интереса и к угасающему, доказавшему свою полнейшую несостоятельность в российских условиях электромобилю, и к подзабытому, но вполне действенному способу очередей избежать и на заправке сэкономить — к газомоторному топливу.

Спрос на установки ГБО резко подскочил повсеместно: в иных областях срок ожидания доходит до двух месяцев. Цена выросла вдвое: там, где вчера предлагали переоснастить ДВС на потребление газа за 60 000-70 000 рублей, сегодня попросят уже от 120 000. И желающие есть: нехватка горючего и перспектива «обсохнуть» в пути вынуждают автомобилистов ставить газобаллонное оборудование по самым высоким тарифам. Часто — даже не разобравшись в вопросе: а ведь ГБО тоже бывает очень разное и на разном же газе. Так что же такое ГБО и с чем его «едят»?

Фото avtovzglyad.ru

ВИДЫ ГБО, ОТЛИЧИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Как правило, разговор про установку газа на автомобиль начинается с выбора поколения ГБО: мол, первое подойдет только карбюраторному автомобилю; второе — это прошлый век инжектора, ибо полумеханика с запиткой на лямбду, которая и подает сигналы для регулировки воздушно-топливной смеси; третье у нас толком и не появилось, поскольку было переходным, и сразу начали ставить четвертое с индивидуальными электромагнитными форсунками на каждый цилиндр.

А массовое распространение ДВС с непосредственным впрыском — моторы GDI, FSI и TSI — привело к появлению газобаллонного оборудования поколения 4+. Кстати, четверка с плюсом подразумевает небольшое, но все же постоянное использование и бензина тоже. Сейчас уже существует шестое поколение ГБО, которое использует штатные форсунки и подает газ напрямую в камеру сгорания под высоким давлением.

КОМУ — ПРОПАН, А КОМУ — МЕТАН?

Однако ключевым аспектом вопроса газобаллонного оборудования является отнюдь не поколение установки, а выбор используемого газа: LPG или CNG? LPG, он же Liquefied Petroleum Gas — это пропан-бутан, самый популярный и распространенный вариант в России. По сути, смесь легких углеводородов, которую получают при нефтепереработке. Поставляется и хранится LPG в сжиженном виде под давлением в 12-16 атмосфер.

Относительно невысокая степень сжатия позволяет, во-первых, использоваться достаточно недорогие и разнообразные баллоны, которые, в частности, размещают в нише запасного колеса. Пропан-бутановых заправочных станций у нас немало, так что большинство обладателей легковых автомобилей делают свой выбор именно в пользу LPG-установки. Но так поступают владельцы легковушек: в коммерческом транспорте предпочтение отдают метану.

Фото Bulkin Sergey/globallookpress.com

ПОЧЕМУ КОМТРАНС ГОЛОСУЕТ ЗАМ МЕТАН

CNG — это природный газ, Compressed Natural Gas, или попросту метан. Он сжат под огромным, до 250 атмосфер, давлением, а для хранения требуются специальные, довольно громоздкие и особо прочные сертифицированные баллоны, но для коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов, профессионалы от логистики выбирают именно его. Почему?

Причин тут несколько, однако ключевая — цена: метан дешевле пропан-бутана. Так в московском регионе первый еще недавно стоил около 30 рублей за кубометр, а второй — 36-37 рублей за литр. Единицы измерения, как видно, у них разные, поэтому для сравнения удобнее перевести объемы в килограммы. Тогда получится, что за 30 руб. можно было купить 0,712 кг метана или за 36-37 руб. — всего 0,536 кг пропан-бутана. Притом энергетическая ценность 1 кг метана заметно выше, чем 1 кг пропана.

Почувствуйте разницу, что называется. А если речь идет о коммерческой технике, которая работает почти круглосуточно, то разница на одной только заправке доходит до сотен тысяч рублей в год: якутские власти отчитались, что автобус на таком топливе экономит ежегодно до 1 600 000 рублей.

Есть у метана и еще одна особенность, о которой сегодня забывать точно не стоит. Однажды довелось присутствовать при вскрытии двигателя ГАЗ-3102, «председательской Волги», которая всю свою жизнь проходила с огромным красным баллоном в багажнике — ездили на метане. На пробеге в 400 000 км двигатель выглядел так, будто вчера сошел с конвейера: идеально чистый, блестящий светлым металлом и нуждающийся лишь в штатной замене отживших резиновых уплотнителей.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Причина такого впечатляющего состояния — топливо: природный газ при сгорании не оставляет сажи и нагара, не смывает защитную масляную пленку со стенок цилиндра, оберегая сопряженные элементы от повышенного трения. Естественно, что обладатели парков коммерческого транспорта заинтересованы в максимальном сохранении ресурса ДВС и даже пролонгации его, насколько это возможно.

Отсюда и появление огромных красных баллонов на грузовиках, автобусах и маршрутках: установка CNG-оборудования или изначальное приобретение техники в таком оснащении позволяет говорить не только об окупаемости, но и о прибыли.

Экологический аспект, несмотря ни на какие кризисы, играет важную роль: загазованность российских городов уже давит на здоровье населения. И поставщики логистических услуг — от пассажиро- до грузоперевозок — обязаны держать в голове идеологию снижения выбросов. Впрочем, и здесь именно природный газ имеет свое преимущество: метан позволяет снизить выделение токсичных выбросов до 60-90% относительно бензинов-дизелей.

А «электрички» вообще ничего не выбрасывают, скажете. Увы, но вреда экологии в момент добычи лития и производства батарейки наносится столько, что хуже только дилемма с последующей ее утилизацией. С которой, к слову, мир столкнется уже в ближайшие десятилетия. У метана такой проблемы нет: что сам газ, что баллон, что оборудование по установке мы перерабатывать умеем. И делаем это без серьезного вреда для экологии.

Фото Ilya Moskovets/globallookpress.com

Раздумывая об установке ГБО, следует держать в голове все вышеперечисленные особенности газобаллонного оборудования. Выбирая — четко оценить задачи и цели, внимательно подсчитать дебет с кредитом, не забывая о необходимости в регулярном обслуживании.

Газ вместо бензина — это история про математику, а не про эмоции, поэтому решение должно быть принято на холодную голову и после тщательного анализа. И решение это — стратегическое, на перспективу, а не ради сиюминутной выгоды.