Какие подержанные машины продаются быстрее всего

Впрочем, особых секретов тут нет: влет уходят машины стоимостью до 300 000 рублей. В Москве на реализацию таких экземпляров уходит 17,9 дня, а по России — 16,2 дня.

Чуть медленнее, но все-равно относительно быстро раскупаются т/с в ценовом сегменте от 300 000 до 500 000 «деревянных»: продавцу в Первопрестольной придется ждать в около 20 дней, а по стране — почти 28 дней.

Диапазон 500 000—800 000 ₽ предполагает больший срок ожидания — 22,2 дня в Москве и за 30,3 дня в других регионах РФ.

И от 23,2 до 43,4 дней придется ждать в столице граждан, желающих владельцам владельцами авто от 800 000 до 1 500 000 рублей (по стране срок ожидания от 31,1 до 49,5 дня).

Понятно, что медленнее всего продаются машины в категории от 1,5 млн. рублей: в Москве покупателя придется ждать от 32 до 72 дней.