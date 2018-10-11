Какие подержанные машины продаются быстрее всего

Продать сегодня подержанную машину больших проблем не составляет — вторичный рынок в России чувствует себя намного увереннее рынка новых транспортных средств. Достаточно сказать, что за восемь месяцев 2018 года очередных владельцев нашли 3,5 млн. авто с пробегом. Другое дело, как быстро «уходит с молотка» та или иная ласточка.
Ефим Розкин

Впрочем, особых секретов тут нет: влет уходят машины стоимостью до 300 000 рублей. В Москве на реализацию таких экземпляров уходит 17,9 дня, а по России — 16,2 дня.

Чуть медленнее, но все-равно относительно быстро раскупаются т/с в ценовом сегменте от 300 000 до 500 000 «деревянных»: продавцу в Первопрестольной придется ждать в около 20 дней, а по стране — почти 28 дней.

Диапазон 500 000—800 000 ₽ предполагает больший срок ожидания — 22,2 дня в Москве и за 30,3 дня в других регионах РФ.

И от 23,2 до 43,4 дней придется ждать в столице граждан, желающих владельцам владельцами авто от 800 000 до 1 500 000 рублей (по стране срок ожидания от 31,1 до 49,5 дня).

Понятно, что медленнее всего продаются машины в категории от 1,5 млн. рублей: в Москве покупателя придется ждать от 32 до 72 дней.

  • Авто.ру
  • Авто.ру

В целом же, разница в скорости продажи у самых дешевых автомобилей и самых дорогих существенная. Чтобы продать Mazda CX-5 (лидер ценового сегмента от 1,5 млн рублей) потребуется почти в два раза больше времени, чем для продажи Solaris (лидер сегмента до 300 000 рублей) — 32 дня.

Разумеется, не на каждую, даже очень дешевую побегавшую свое «тачку» найдется покупатель. Так, в ТОП-3 наиболее быстро продающихся подержанных «бюджетников» (до 300 тыс.руб.) в Москве, по данным Авто.ру, входят Hyundai Solaris, KIA Ceed, Daewoo Matis. А по России лидируют Hyundai Solaris, Chevrolet Cruize, LADA Largus.

Из машин за полтора «ляма» в столице лучше всего продаются Mazda CX-5, Toyota Camry, Infiniti QX60. По России ситуация таже, только Toyota меняется местами с Infiniti.

Что же до аутсайдеров продаж, то, например, избавиться от ВАЗ-2103 можно в среднем за 45 дней, несмотря на всю его дешевизну. А редкий вэн SsangYong Istana будет продаваться еще дольше — в среднем, 51 день.

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11 октября 2018
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