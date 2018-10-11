Нужно ли уступать «обочечнику» потому, что он — «помеха справа»

Не найти водителя, который бы хоть раз в жизни не потерял кучу времени из-за так называемых «обочечников» — любителей обогнать медленно идущий поток или объехать пробку по обочине. Зачастую именно такие объезжальщики и создают пробку. Так часто бывает на двухполосных загородных вылетных шоссе с широкой асфальтированной обочиной.

Перед каким-либо препятствием, мешающим дальнейшему «полету» по обочине, подобные «умники» и вклиниваются в поток машин, идущих по проезжей части, тормозят его и создают затор, который другие «обочечники» объезжают и, в свою очередь, тоже вклиниваются… Пагубный для движения процесс таким образом самоподдерживается, вызывая справедливый гнев законопослушных автомобилистов, вынужденных терять время в искусственной пробке, организуемой кучкой наглых нарушителей ПДД.

Ведь ездить по обочине правила запрещают, какой бы там ни был замечательны асфальт. Статья 12.15 КоАП грозит за это штрафом в 1500 рублей, но «обочечников» это обстоятельство не останавливает, если впереди нет камеры автоматической фиксации или не видно экипажа ДПС.

Максимальный накал страстей обычно возникает в месте, где «обочечники» массово пытаются встроиться в поток машин, идущих по правилам. Многие из нормальных водителей по вполне объяснимым мотивам стараются не пускать «шибко умных» обгоняльщиков в свой ряд.