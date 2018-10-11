Нужно ли уступать «обочечнику» потому, что он — «помеха справа»

Типичная манера обгоняющих по обочине водителей встраиваться в основной поток бесит многих законопослушных участников движения. Кого ГИБДД признает виновным, если из-за непропуска «обочечника» произошла авария?
Максим Строкер

Не найти водителя, который бы хоть раз в жизни не потерял кучу времени из-за так называемых «обочечников» — любителей обогнать медленно идущий поток или объехать пробку по обочине. Зачастую именно такие объезжальщики и создают пробку. Так часто бывает на двухполосных загородных вылетных шоссе с широкой асфальтированной обочиной.

Перед каким-либо препятствием, мешающим дальнейшему «полету» по обочине, подобные «умники» и вклиниваются в поток машин, идущих по проезжей части, тормозят его и создают затор, который другие «обочечники» объезжают и, в свою очередь, тоже вклиниваются… Пагубный для движения процесс таким образом самоподдерживается, вызывая справедливый гнев законопослушных автомобилистов, вынужденных терять время в искусственной пробке, организуемой кучкой наглых нарушителей ПДД.

Ведь ездить по обочине правила запрещают, какой бы там ни был замечательны асфальт. Статья 12.15 КоАП грозит за это штрафом в 1500 рублей, но «обочечников» это обстоятельство не останавливает, если впереди нет камеры автоматической фиксации или не видно экипажа ДПС.

Максимальный накал страстей обычно возникает в месте, где «обочечники» массово пытаются встроиться в поток машин, идущих по правилам. Многие из нормальных водителей по вполне объяснимым мотивам стараются не пускать «шибко умных» обгоняльщиков в свой ряд.

Иногда в таких местах встречается особо наглый обгоняльщик («пропустят, никуда не денутся тошноты») и кристально упертый законопослушный автомобилист («стой на обочине теперь, хитрозадый наглец»).

Результатом противостояния этих двух парадигм становится ДТП — «обочечник» либо «притирается» бортом к правому углу переднего бампера законопослушного, либо наоборот — своим бампером царапает правый борт едущего по правилам авто.

Самое интересное, что помимо эмоциональных «предъяв» из серии «тебе что, жалко пропустить было, что ль?», любители езды по обочине частенько апеллируют к ПДД, обвиняя не пропустившего их водителя в нарушении Правил! Очень распространенный аргумент звучит так: «я перестраивался и у тебя была помеха справа, ты должен был пропустить»! Или: «я же поворотник включил, значит ты пропускать должен».

На самом деле включенный «поворотник» не дает вообще никаких преимуществ на дороге. Это — не более чем предупреждающий сигнал для окружающих авто. Его юридическая значимость — примерно на уровне гудка автомобильного клаксона.

Упоминание «помехи справа», на первый взгляд, куда более серьезный аргумент. Но только для того, кто «права» купил вместе с машиной. Выполнять правило «помехи справа» обязан лишь водитель машины перестраивающейся из левой полосы движения в правую. А не тот, кто спокойно едет в свое полосе. Тем более, что, согласно ПДД, обочина вообще не является полосой движения. Поэтому в подобных ДТП всегда будет виноват «обочечник».

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11 октября 2018
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