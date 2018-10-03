Почему россияне стали выбирать подержанные автомобили подороже

С июля по сентябрь автомобили на «вторичке» с прайсом от 500 000 до 800 000 рублей стали востребованы на 4,5% больше, чем за период с апреля по июнь. С 6% до 9% выросла популярность машин стоимостью от 800 000 до 1,2 млн. «деревянных». Не обошла эта тенденция и следующий ценовой сегмент — от 1,2 до 1,6 млн., доля которого поднялась с 2,5% до 3%. А вот уровень сбыта автомобилей, оцененных свыше 1,6 млн. «целковых», остался практически на прежних позициях (второй квартал — 2,1%, третий — 2%)

Стоит отметить, что и средневзвешенная стоимость подержанных автомобилей поднялась на 11% до 486 рублей, отмечают специалисты интернет-площадки по продаже автомобилей «Юла Авто». Возможно, отчасти именно в этом кроется вынужденная причина столь внезапных желания и возможности россиян оставить больше денег при покупке машины с пробегом.