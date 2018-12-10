Почему в 2019 году дилеры не будут давать скидки на авто 2018 года выпуска

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Те россияне, что традиционно откладывают покупку нового авто на первые посленовогодние месяцы в расчете на приличные скидки, которые автодилеры обычно дают в этот период на модели, выпущенные в году ушедшем, в 2019-м могут не только не выиграть, но и сильно прогадать. Как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», в этот раз рассчитывать на дисконты не приходится. И вот, почему…
Ефим Розкин

Несмотря на то, что уходящий год стал для российского авторынка самым удачным за весь посткризисный период, если считать 2016-й последним годом экономического спада, в наступающем 2019-м ситуация кардинально изменится и дилерские шоу-румы вновь опустеют. Главным образом, понятное дело, «благодаря» резкому повышению цен на новые авто. А «распродаж» прошлогодней линейки, повторимся, не предвидится.

– Совершенно точно, что избытка автомобилей 2018 года выпуска на дилерский складах не будет вследствие опережающего спроса в конце 2018 года и смещения покупательской активности на этот период, — уверен руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян Константин. — Следящие за экономической ситуацией граждане приобретают новые машины именно сейчас, справедливо ожидая грядущего роста цен на новые автомобили и в связи с увеличением НДС с 1 января 2019 года, и в связи с обычной индексацией цен производителями на авто, сошедшие с конвейеров после 1 января. То есть нецелесообразность переноса покупки на более поздний срок очевидна…

Иначе говоря, к Новому году дилерские склады опустеют и привычных скидок на машины прошлого модельного года не будет и придется привыкать к новым ценам…

Любопытно, что такого же мнения придерживается и председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, заявивший на днях, что «в ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост и мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС».

Напомним, что с начала года россияне приобрели 1 625 351 новых авто: на 13,7% больше, чем за январь-ноябрь года прошлого.

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10 декабря 2018
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