Почему в 2019 году дилеры не будут давать скидки на авто 2018 года выпуска

Несмотря на то, что уходящий год стал для российского авторынка самым удачным за весь посткризисный период, если считать 2016-й последним годом экономического спада, в наступающем 2019-м ситуация кардинально изменится и дилерские шоу-румы вновь опустеют. Главным образом, понятное дело, «благодаря» резкому повышению цен на новые авто. А «распродаж» прошлогодней линейки, повторимся, не предвидится.

– Совершенно точно, что избытка автомобилей 2018 года выпуска на дилерский складах не будет вследствие опережающего спроса в конце 2018 года и смещения покупательской активности на этот период, — уверен руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян Константин. — Следящие за экономической ситуацией граждане приобретают новые машины именно сейчас, справедливо ожидая грядущего роста цен на новые автомобили и в связи с увеличением НДС с 1 января 2019 года, и в связи с обычной индексацией цен производителями на авто, сошедшие с конвейеров после 1 января. То есть нецелесообразность переноса покупки на более поздний срок очевидна…