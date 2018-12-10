В России перестают покупать подержанные грузовики

Самым популярным брендом аналитики назвали KAMAZ: на долю российских тягачей пришлась практически четверть всего объема. С начала года во вторые руки продали 55 800 КамАЗов. Правда, динамика совсем неутешительная — марка теряет популярность: −5% относительно прошлого года.

Вторую строчку с огромным отставанием занял еще один отечественный производитель — GAZ. Его на «вторичке» выбрали 21 300 покупателей. Здесь тоже продажи подкачали, показав −6%. Третье место досталось «белорусам»: MAZ разошелся тиражом в 18 500 экземпляров и тоже просел (-12%).

В ТОП-5 затесалась одна иномарка. На четвертой позиции — Volvo с показателем в 12 500 авто и ростом объема сбыта (+1%). Пятерку лидеров замыкает наш соотечественник — ZIL (11 800 машин, −13%).

На вершину рейтинга грузовых моделей специалисты агентства «Автостат» поставили Volvo FH (7200 автомобилей, +5%). Второй пункт достался KAMAZ 55111 (4800 машин, −13%), а третий — KAMAZ 6520 (4700 единиц, −2%). За ним следует Mercedes Actros (4600 штук, +18%).