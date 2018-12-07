Длительный тест-драйв FIAT Doblo: для дома, для семьи

Ведь машина с 5 посадочными местами отличается редким уровнем эргономики и вместительности за вменяемую цену — от 1 120 000 рублей. И если дизайн ее экстерьера можно назвать сдержанным, хотя и по-итальянски неординарным для этого класса, то внутри FIAT может похвастать жену, детей, тещу и самого главу фамилии неимоверным количеством различных полочек, ниш, бардачков и ящичков, причем есть они даже в багажнике.

Особенно радуют большие полки-ниши для документов под потолком над головами водителя и переднего пассажира. А практически квадратный кузов модели с огромной площадью остекления — настоящий аквариум — позволяет без проблем перевезти полквартиры или всю дачу. К тому же если сложить задние кресла, то получится почти ровный пол, а объем грузового пространства превысит 2 кубометра! Кстати, о сиденьях.

На FIAT Doblo хотя и удобно отправиться в путешествие (есть, повторимся, куда положить массу поклажи), но вот сами кресла жестковаты, подушки коротковаты, а боковая поддержка минимальна. С другой стороны, за такую цену, за которую предлагается Doblo на нашем рынке, на него вообще грех жаловаться.