Длительный тест-драйв FIAT Doblo: для дома, для семьи

Итальянский FIAT довольно уверенно чувствует себя в России, хотя и выступает на нашем рынке несколько однобоко — исключительно как производитель коммерческого транспорта. Ведь кроме стильного, симпатичного, но не самого дешевого малыша «cinquecento» (FIAT 500), ничего «гражданского» больше и не предлагается. Зато прекрасно зарекомендовали себя и многоцелевой фургон Ducato, и пикап Fullback, и герой нашего нынешнего теста «каблучок» FIAT Doblo, вернувшийся на отечественный рынок в этом году.
На российских дорогах до сих пор встречаются FIAT Doblo первого поколения — скромный и неприхотливый трудяга пришелся по вкусу небольшим фирмам и частным предпринимателям. Однако не просто складывающиеся отношения итальянской компании с российскими контрагентами не позволили очень удачному авто повторить успех того же Ducato, и в 2016-м году автомобиль покинул наш рынок.
Однако сегодня автомобиль второго поколения, к тому же уже претерпевшая рестайлинг, вернулся к дилерам марки и предлагается россиянам в двух исполнениях — грузовой (Cargo) и пассажирской (Combi). Последняя и казалась на длительном тесте портала «АвтоВзгляд». В том числе и потому, чт себя на родине FIAT Doblo Combi весьма востребован, как семейный автомобиль, особенно если семья большая.
Ведь машина с 5 посадочными местами отличается редким уровнем эргономики и вместительности за вменяемую цену — от 1 120 000 рублей. И если дизайн ее экстерьера можно назвать сдержанным, хотя и по-итальянски неординарным для этого класса, то внутри FIAT может похвастать жену, детей, тещу и самого главу фамилии неимоверным количеством различных полочек, ниш, бардачков и ящичков, причем есть они даже в багажнике.
Особенно радуют большие полки-ниши для документов под потолком над головами водителя и переднего пассажира. А практически квадратный кузов модели с огромной площадью остекления — настоящий аквариум — позволяет без проблем перевезти полквартиры или всю дачу. К тому же если сложить задние кресла, то получится почти ровный пол, а объем грузового пространства превысит 2 кубометра! Кстати, о сиденьях.
На FIAT Doblo хотя и удобно отправиться в путешествие (есть, повторимся, куда положить массу поклажи), но вот сами кресла жестковаты, подушки коротковаты, а боковая поддержка минимальна. С другой стороны, за такую цену, за которую предлагается Doblo на нашем рынке, на него вообще грех жаловаться.
Да, особых «люксов» в нем может быть и нет, но все необходимое имеется, включая и USB-входы и AUX с Bluetooth для подключения мобильного телефона. «Музыка», конечно, не сможет сымитировать даже малый зал консерватории, но звук есть, радио работает отлично благодаря внешней антенне, а можно и флешку с музыкой подключить. Но если с удобствами седоков все предельно понятно, то с ездовыми повадками автомобиля не все так однозначно.
FIAT Doblo безальтернативно предлагается с крохотным бензиновым моторчиком объемом 1368 см3 на 95 «лошадок» и механической 5-ступенчатой коробкой передач. С таким «сердечком» под капотом Doblo вряд ли сможет жечь покрышки на асфальте — для динамичного разгона двигатель придется крутить заметно выше 4500 об/мин, что вряд ли добавит акустического комфорта водителю и пассажирам. Первая передача традиционно короткая, остальные — более длинные, разгонные. Так что эта машина — для спокойного и здравомыслящего водителя, а не любителя светофорных гонок (подробнее о поведении машины на дороге вы можете прочесть здесь)
Зато количество потребляемого топлива варьируется в пределах 7—8 литров на сотню в городских условиях, что смело можно считать весьма неплохим результатом, учитывая габариты авто.
Не совсем понятно, правда, почему к нам не хотят поставлять также и Doblo на тяжелом топливе, ведь в арсенале производителя есть проверенный временем великолепный, приемистый и еще более экономичный турбодизель, считающийся чуть ли не лучшим в мире. По старушке Европе колесят FIAT Doblo именно с такими моторами.
Впрочем, возможно, «фиатовцы» не слишком доверяют российской солярке, а бензиновый 1,4-литровый моторчик вполне надежен и неприхотлив, да и аппетит у него, подчеркнем еще раз, умеренный.
Иначе говоря, но за свою цену Doblo со своей эргономикой и габаритами является сегодня одним из лучших лучшим предложений в классе. А ведь коyкуренты у него весьма серьезные и очень именитые — это и Renault Dokker и братья-близняшки Peugeot Partner/Citroёn Berlingo и Volkswagen Caddy, наконец, хотя последний — самый дорогой в классе.
Так что если вам деньги дороже понтов, а «каблуки» в современной ипостаси по вкусу — то посмотрите на FIAT Doblo со всей серьезностью…