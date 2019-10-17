Почему не стоит оставлять в автосервисе старые запчасти

Нейтрализатор

Автомобиль потерял мощность, вырос расход топлива, загорелся Check Engine. Это может быть сигналом к тому, что нейтрализатор пора менять. Радости владельцу это не добавляет, потому как узел дорогой, да и замена обойдется недешево. Водители ставят «обманки» или все же меняют нейтрализаторы на новые, а старые выбрасывают. Они, мол, уже свое отслужили. Но проще выбросить деньги на ветер…

Внутри корпуса нейтрализатора установлена металлическая или керамическая конструкция, состоящая из множества сот, которые покрывает сплав из драгоценных металлов: платины, палладия и родия. Этим старый узел и ценен.

Компании, которые выкупают отслужившие свое нейтрализаторы, на специальном оборудовании извлекают драгметаллы, а затем продают их тем же производителям нейтрализаторов для последующего использования. Самостоятельно «добывать» драгметаллы не советуем, потому как в гаражных условиях это делать долго и трудно, а результат не стоит затрат. Слиток платины вы точно не получите. Так что легче сдать нейтрализатор специализированной фирме и сразу забрать деньги.

На сколько же «потянет» старая деталь? Скажем, за отечественный металлический нейтрализатор можно выручить около 1600 рублей. Это связано с тем, что содержание драгметаллов в нем меньше. А вот за импортную запчасть получите уже 6000 рублей.