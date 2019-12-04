Что делать, если дилер вместо дорогой комплектации машины впарил за те же деньги более бедную

Фото avtovzglyad.ru
«Дилер сказал, что в нашем новом автомобиле 6 подушек безопасности. Но по прошествии 11 дней с момента покупки мы обнаружили, что их всего две», — так начиналось письмо читателя в редакцию портала «АвтоВзгляд». Обманутый владелец автомобиля предъявил претензию дилеру и потребовал возврата денег. Тот, естественно, отказал. Но можно ли наказать обманщика, а главное — как это сделать?

Случаев, когда покупатель, приобретая новый автомобиль, слышит от продавца одно, а в конечном итоге получает другое, на самом деле предостаточно. Одним не установили датчики парковки, хотя за них было уплачено. Другим и вовсе втюхали автомобиль не той комплектации, потому что на момент его покупки распродавалось прошлое поколение, а в салоне уже стояло новое с тем же названием комплектаций, но с расширенным списком опций. Впрочем, каждый случай уникальный. Поэтому давайте рассмотрим конкретную ситуацию читателя нашего портала.

Приобретая автомобиль, гражданин для начала заключает с дилерским центром «Предварительный договор купли-продажи», где помимо правил сделки, обозначены все данные автомобиля, включая его комплектацию с указанием опций. А затем и сам «Договор купли-продажи», который так же сопровождается перечнем всего оборудования. А забирая машину, новоиспеченный автовладелец принимает ее по «Акту приема-передачи», тем самым соглашаясь, что приобрел и забирает именно тот автомобиль, который рассчитывал купить.

Фото avtovzglyad.ru

В процессе передачи транспортного средства покупатель вправе потребовать от продавца показать абсолютно все опции, что были оговорены, а заодно сравнить их с теми, что прописаны в двух договорах.

И если в «Договоре купли-продажи» не были указаны 6 подушек безопасности, то после подписания «Акта приема-передачи» у нашего читателя вряд ли есть шанс доказать, что дилер его обманул намеренно, а не он сам передумал и решил вернуть свои деньги. Единственное, на наш взгляд, что можно попытаться выторговать у ритейлера, так это скидку на услуги или ТО. И то, если тот пойдет навстречу.

Короче говоря, договоры надо изучать. В данном случае у нашего читателя было, как минимум, два шанса сделать, но он, увы, ими не воспользовался.

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4 декабря 2019
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