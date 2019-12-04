Что делать, если дилер вместо дорогой комплектации машины впарил за те же деньги более бедную

Случаев, когда покупатель, приобретая новый автомобиль, слышит от продавца одно, а в конечном итоге получает другое, на самом деле предостаточно. Одним не установили датчики парковки, хотя за них было уплачено. Другим и вовсе втюхали автомобиль не той комплектации, потому что на момент его покупки распродавалось прошлое поколение, а в салоне уже стояло новое с тем же названием комплектаций, но с расширенным списком опций. Впрочем, каждый случай уникальный. Поэтому давайте рассмотрим конкретную ситуацию читателя нашего портала.

Приобретая автомобиль, гражданин для начала заключает с дилерским центром «Предварительный договор купли-продажи», где помимо правил сделки, обозначены все данные автомобиля, включая его комплектацию с указанием опций. А затем и сам «Договор купли-продажи», который так же сопровождается перечнем всего оборудования. А забирая машину, новоиспеченный автовладелец принимает ее по «Акту приема-передачи», тем самым соглашаясь, что приобрел и забирает именно тот автомобиль, который рассчитывал купить.