Дубликат ПТС, угон и скрученный пробег: почему опасно покупать подержанную «Ниву»

При этом, что любопытно, основные вопросы у потенциального покупателя бывшего в употреблении «проходимца» должны возникнуть не к состоянию машины — из всех проверенных ВАЗ-2121 только каждый седьмой побывал в ДТП. К тому же, сегодня довольно сложно найти подержанную машину, ни разу не попадавшую в той или иной аварии. Беда «Нив» в другом.

Как оказалось, каждая третья из них продается с дубликатом ПТС, что может говорить о непростом жизненном пути автомобиля и принести его будущему владельцу самые неожиданные сюрпризы. Кроме того, за каждой восьмой «Нивой» тянется шлейф неоплаченных штрафов и тех или иных ограничениий ГИБДД. Изредка встречаются экземпляры со скрученным пробегом и расчетом ремонтных работ. Также нашлись утилизированные (3,3% от общего количества реализуемых машин) и угнанные (2%) LADA 4х4.

Поэтому, решившись на покупку отечественного внедорожника, имеет смысл присмотреться к свежему — из автосалона — экземпляру. Особенно если учесть, что уже начались продажи рестайлинговой версии LADA 4х4. Ее стартует со вполне вменяемых 553 900 рублей, а с учетом различных акций и дилерских спецпредложений может опускаться до 400 000 «деревянных» (трехлетняя «Нива» в хорошем состоянии стоит примерно столько же). Главные плюсы новинки рынка — улучшенная шумоизоляция, сниженный уровень вибраций и новая климатическая установка (более подробно об изменениях, которые претерпела модель можно прочесть здесь).