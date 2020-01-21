Дубликат ПТС, угон и скрученный пробег: почему опасно покупать подержанную «Ниву»

Фото auto.ru
В 2019-м году самым популярным внедорожником на российском вторичном рынке стала легендарная «Нива» (она же — ВАЗ-2121, она же — LADA 4x4). Достаточно сказать, что только через один ресурс avtocod.ru было проверено более 260 000 таких мышин. Увы, но как утверждают эксперты этого сервиса, только каждая третья «Нива» не имела никаких технических и юридических проблем.

При этом, что любопытно, основные вопросы у потенциального покупателя бывшего в употреблении «проходимца» должны возникнуть не к состоянию машины — из всех проверенных ВАЗ-2121 только каждый седьмой побывал в ДТП. К тому же, сегодня довольно сложно найти подержанную машину, ни разу не попадавшую в той или иной аварии. Беда «Нив» в другом.

Как оказалось, каждая третья из них продается с дубликатом ПТС, что может говорить о непростом жизненном пути автомобиля и принести его будущему владельцу самые неожиданные сюрпризы. Кроме того, за каждой восьмой «Нивой» тянется шлейф неоплаченных штрафов и тех или иных ограничениий ГИБДД. Изредка встречаются экземпляры со скрученным пробегом и расчетом ремонтных работ. Также нашлись утилизированные (3,3% от общего количества реализуемых машин) и угнанные (2%) LADA 4х4.

Поэтому, решившись на покупку отечественного внедорожника, имеет смысл присмотреться к свежему — из автосалона — экземпляру. Особенно если учесть, что уже начались продажи рестайлинговой версии LADA 4х4. Ее стартует со вполне вменяемых 553 900 рублей, а с учетом различных акций и дилерских спецпредложений может опускаться до 400 000 «деревянных» (трехлетняя «Нива» в хорошем состоянии стоит примерно столько же). Главные плюсы новинки рынка — улучшенная шумоизоляция, сниженный уровень вибраций и новая климатическая установка (более подробно об изменениях, которые претерпела модель можно прочесть здесь).

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21 января 2020
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