Что делать, если гарантийная машина гудит и вибрирует, но дилер «не видит» проблем

Автомобиль — такой же товар, как и продукты питания, бытовая техника, да и вообще все то, что имеется на прилавках магазинов. Единственное его отличие в том, что он дорого стоит и является сложным техническим устройством. Но несмотря на это, машина, как и любое другое изделие, может быть некачественной или вовсе бракованной, что дает потребителю повод не только потребовать от дилеров и производителя устранить неполадки, но и вовсе вернуть им товар ненадлежащего качества.

Если дилер несговорчив и после своих проверок уверяет, что все так и должно работать, стоит позвонить на горячую линию или написать официальное письмо в представительство марки, чтобы оно разъяснило, как правильно должен функционировать агрегат. А заодно дало автовладельцу дальнейшие рекомендации. Скорее всего, если гул и биение действительно не являются нормальной работой автомобиля, сотрудники головного офиса предложат другого, более компетентного в данных вопросах дилера, который устранит недостаток.

Если и сам автопроизводитель настаивает на том, что гул и биения — это нормально, то у автовладельца остается только один путь: провести независимую автомобильную экспертизу. Компаний, предоставляющих данную услугу, на рынке довольно много и найти их не составит труда. При этом стоит учитывать тот факт, что экспертиза, особенно автомобильная, удовольствие не из дешевых.