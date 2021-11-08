Почему не стоит покупать Porsche Cayenne по цене бюджетного кроссовера

Porsche Cayenne второго поколения появился в мае 2010 года, в 2014 году пережил рестайлинг, а сейчас модель перешла в разряд подержанных. И сейчас ценник на беушный полноприводный Cayenne с 4,8-литровым мотором отдачей 400 лошадей начинается от 2 800 000 рублей. По нынешним временам тотального дефицита за такие деньги предлагают новй Volkswagen Taos или родственный Skoda Karoq. Казалось бы — выбор очевиден. Однако лучше не спешить и разобраться в подводных камнях такой покупки.

В конструкции кузова Porsche Cayenne много алюминия. Из этого крылатого металла изготовлены капот, передние крылья и дверь багажника. Поэтому надо иметиь ввиду, что выправить алюминий после аварии сложно. Легче заменить деталь, что очень дорого.

Кроме этого, многие владельцы сетуют на запотевание фар, что со временем может привести к выходу из строя дорогих светодиодов. А ведь их просто так не поменять. Если поломка случится ночью в дороге, придется ехать с одной фарой, что чревато созданием аварийной ситуации из-за плохой видимости.

Не будем забывать и про интерес к фарам со стороны криминальных элементов. Оптику продолжают активно воровать, так что кроссовер лучше не оставлять ночью на улице. Ведь даже бэушная блок-фара стоит сейчас не меньше 100 000 рублей.