Почему не стоит покупать Porsche Cayenne по цене бюджетного кроссовера

Porsche Cayenne второго поколения появился в мае 2010 года, в 2014 году пережил рестайлинг, а сейчас модель перешла в разряд подержанных. И сейчас ценник на беушный полноприводный Cayenne с 4,8-литровым мотором отдачей 400 лошадей начинается от 2 800 000 рублей. По нынешним временам тотального дефицита за такие деньги предлагают новй Volkswagen Taos или родственный Skoda Karoq. Казалось бы — выбор очевиден. Однако лучше не спешить и разобраться в подводных камнях такой покупки.
В конструкции кузова Porsche Cayenne много алюминия. Из этого крылатого металла изготовлены капот, передние крылья и дверь багажника. Поэтому надо иметиь ввиду, что выправить алюминий после аварии сложно. Легче заменить деталь, что очень дорого.
Кроме этого, многие владельцы сетуют на запотевание фар, что со временем может привести к выходу из строя дорогих светодиодов. А ведь их просто так не поменять. Если поломка случится ночью в дороге, придется ехать с одной фарой, что чревато созданием аварийной ситуации из-за плохой видимости.
Не будем забывать и про интерес к фарам со стороны криминальных элементов. Оптику продолжают активно воровать, так что кроссовер лучше не оставлять ночью на улице. Ведь даже бэушная блок-фара стоит сейчас не меньше 100 000 рублей.
Теперь обратим внимание на двигатели. Уже упомянутый 4,8-литровый V8 выполнен полностью из алюминия. Значит, его лучше не перегревать, иначе головку блока поведет, а это — дорогой ремонт. А еще этот агрегат склонен к появлению задиров, которые практическим нереально разглядеть при осмотре и диагностике.
Если говорить про 3-литровый наддувный дизель, то после 100 000 км пробега появляются течи через клапанные крышки, поддон, а также через передний и задний сальник коленвала. Может потечь и теплообменник, тогда в развале блока появится антифриз.
«Автомат» от Aisin оказался живучим, но тут масла в огонь подлила сама компания Porsche, предписав менять рабочую жидость в агрегате на пробеге 240 000 км. Владельцы, которые так поступили, попрощались с коробкой, поскольку это очень большой пробег. Обычно масло меняют каждые 60 000 км. Вот поэтому не стоит выбирать машины, хозяева которых вообще не обслуживали трансмиссию.
Что касается подвески, то тут нужно слушать, не шумит ли редуктор, ведь его замена обойдется в 150 000 рублей, где «сотку» стоит сам узел, а остальное придется выложить за работу. А если чувствуете толчки при работе раздаточной коробки, это значит, что за ее ремонт придется заплатить около 300 000 рублей.
Надеемся, теперь понятно, что покупка подержанного Porsche Cayenne похожа на лотерею. И если выпал несчастливый билет, то машина буквально разорит.