Как при тотальном дефиците машин купить авто по сходной цене

Так, компания ВТБ Лизинг запускает онлайн-аукцион транспортных средств с пробегом. Технологическим партнером и организатором торгов выступает компания Carlink.
ВТБ Лизинг предлагает вышедшие из лизинга легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт,грузовые машины и спецтехнику. Ежемесячно на торги будут выставляться до 50 единиц транспортных средств отечественных марок, в т. ч. LADA, КамАЗ, УАЗ, а также зарубежных брендов — Hyundai, Volkswagen, Nissan, Skoda, Renault, Kia, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover, BMW и других.
Возраст большинства выставляемых на продажу авто — от 1 до 3 лет. Для участия в торгах и ознакомления с полной информацией по транспортным средствам необходимо зарегистрироваться и заключить договор на специальной аукционной площадке ВТБ Лизинг.
После регистрации всем зарегистрированным клиентам будут рассылаться уведомления о выставлении автомобилей на аукцион. На
площадке клиент сможет ознакомиться с техническом состоянием и пробегом машин. Также будут доступны фотографии, VIN-номер, ПТС или ПСМ техники.
Срок проведения аукциона одного транспортного средства составляет всего 3 дня. Покупатели могут посмотреть интересующие их машины, они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.
Заметим, что в ВТБ Лизинг ежегодно из лизинга выходят около 500 автомобилей на всей территории России. Это машины, первоначально приобретенные у официальных дилеров для наших клиентов. Большая часть автомобилей и техники на протяжении всего срока лизинга обслуживаются в официальных сервисах. Их техническое состояние при возврате в компанию по завершении срока финансовой аренды тщательно проверяется.
— Мы рады предоставить возможность юридическим и физическим лицам приобрести юридически чистый и технически исправный автомобиль за цену, которую они могут установить сами в ходе торгов. Благодаря качественному осмотру, фотосъемке и подробному описанию реализуемых автомобилей, которые предоставляет Carlink, покупатели получают достаточную информацию для принятия решения о дистанционной покупке вне зависимости от места физического нахождения транспортных средств, — утверждает директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.