Как при тотальном дефиците машин купить авто по сходной цене

Так, компания ВТБ Лизинг запускает онлайн-аукцион транспортных средств с пробегом. Технологическим партнером и организатором торгов выступает компания Carlink.

ВТБ Лизинг предлагает вышедшие из лизинга легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт,грузовые машины и спецтехнику. Ежемесячно на торги будут выставляться до 50 единиц транспортных средств отечественных марок, в т. ч. LADA, КамАЗ, УАЗ, а также зарубежных брендов — Hyundai, Volkswagen, Nissan, Skoda, Renault, Kia, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover, BMW и других.

Возраст большинства выставляемых на продажу авто — от 1 до 3 лет. Для участия в торгах и ознакомления с полной информацией по транспортным средствам необходимо зарегистрироваться и заключить договор на специальной аукционной площадке ВТБ Лизинг.

После регистрации всем зарегистрированным клиентам будут рассылаться уведомления о выставлении автомобилей на аукцион. На

площадке клиент сможет ознакомиться с техническом состоянием и пробегом машин. Также будут доступны фотографии, VIN-номер, ПТС или ПСМ техники.