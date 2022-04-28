Как понять, какому автоподборщику действительно можно доверять

Сейчас на авторынках можно встретить немало доступных подержанных автомобилей. В избытке даже такие популярные, как Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Kaptur. Но есть риск приобрести «убитую» машину, которую «загнали» в каршеринге или восстановили после аварии. Поэтому спрос на автоподборщиков и не падает. Но среди них могут быть как откровенные профаны, так и профессионалы своего дела. Разберемся, как найти последних, чтобы в итоге приобрести подержанный автомобиль в хорошем состоянии и не жалеть о потраченных деньгах.

Самый быстрый и оптимальный вариант — расспросить знакомых. Но если расспросы не дадут результата, обращайтесь к помощи социальных сетей. Допустим, вы нашли человека. Остается выяснить, можно ли ему доверять, ведь рисков здесь много.

Самая большая проблема в том, что многие из таких подборщиков сами нередко работают перекупами, либо сотрудничают с продавцами откровенного автохлама. Поэтому подыскивают клиентам восстановленные машины, которые выдают за абсолютно достойные экземпляры. Причем, никакой ответственности не несут, они ведь просто дают совет.