Не опасно ли менять в иномарке импортную тормозную жидкость на российскую

Тормозные жидкости бывают минеральные (смесь спирта и касторового масла), гликолевые (смесь гликолевых эфиров) и силиконовые (на основе кремниевых соединений). «Минералка» хороша всем, кроме одного — у нее низкая температура кипения. Это и делает ее применение невозможным на машинах с дисковыми тормозами. Поэтому сейчас используются только синтетические жидкости на основе гликолевых эфиров.

Конечно же, во многих странах такие жидкости стандартизировали. Это продиктовано нормами безопасности. Что касается России, то у нас исторически сложилось так, что самым распространенным стал американский стандарт FMVSS 116. А он, в свою очередь, подразделяется на DOT 3, DOT 4, а с недавних пор можно встретить и DOT 5. Так продукцию маркируют и по сегодняшний день.

Все эти жидкости довольно надежны, потому как у эфиров гликолей, которые есть в составе, высокая температура кипения. Это значит, что при сильном нагреве тормозов жидкость в системе не закипит. Кроме того, отличные вязкостные и смазывающие свойства позволяют «тормозухе» без проблем прокачиваться по системе и в жару, и в холод. Недостаток один — гигроскопичность.

То есть такая жидкость быстро впитывает влагу, а насыщаясь ей, теряет все достоинства. Еще снижается температура кипения, падает вязкость при высоких температурах, а при низких увеличивается. Вот поэтому жидкость нужно менять. Обычно это делают раз в два года или через 40 000 км.