Не опасно ли менять в иномарке импортную тормозную жидкость на российскую

Тормозные жидкости бывают минеральные (смесь спирта и касторового масла), гликолевые (смесь гликолевых эфиров) и силиконовые (на основе кремниевых соединений). «Минералка» хороша всем, кроме одного — у нее низкая температура кипения. Это и делает ее применение невозможным на машинах с дисковыми тормозами. Поэтому сейчас используются только синтетические жидкости на основе гликолевых эфиров.
Конечно же, во многих странах такие жидкости стандартизировали. Это продиктовано нормами безопасности. Что касается России, то у нас исторически сложилось так, что самым распространенным стал американский стандарт FMVSS 116. А он, в свою очередь, подразделяется на DOT 3, DOT 4, а с недавних пор можно встретить и DOT 5. Так продукцию маркируют и по сегодняшний день.
Все эти жидкости довольно надежны, потому как у эфиров гликолей, которые есть в составе, высокая температура кипения. Это значит, что при сильном нагреве тормозов жидкость в системе не закипит. Кроме того, отличные вязкостные и смазывающие свойства позволяют «тормозухе» без проблем прокачиваться по системе и в жару, и в холод. Недостаток один — гигроскопичность.
То есть такая жидкость быстро впитывает влагу, а насыщаясь ей, теряет все достоинства. Еще снижается температура кипения, падает вязкость при высоких температурах, а при низких увеличивается. Вот поэтому жидкость нужно менять. Обычно это делают раз в два года или через 40 000 км.
И тут встает вопрос: можно ли заменить иностранную жидкость российской? Ведь много западных компаний уже покинуло российский рынок, и с покупкой «фирмы» есть проблемы.
Поскольку стандарты DOT едины для всех, то использовать российские «тормозухи» можно. Они нисколько не уступают по своим свойствам импортной продукции, а еще и дешевле. Помните и про то, что все автозаводы, которые выпускают иномарки на территории нашей страны, уже давно используют отечественные жидкости для первичной заливки на своих конвейерах.
Остается лишь разобраться, какой именно стандарт жидкости подходит для вашей машины, скажем, DOT 4 или DOT 5. Обычно это написано в инструкции по эксплуатации автомобиля, так что не ошибетесь.