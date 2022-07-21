5 критичных проблем, которые может неожиданно «подкинуть» автовладельцу выхлопная система

Начнем с того, что каждому автовладельцу полезно знать, как вообще расположена выхлопная система его автомобиля. Например, у кроссовера Nissan Murano она висит слишком низко, потому многие водители рискуют ее оторвать даже в городе. Ведь считается, что это настоящий «джип», на котором можно запрыгивать на бордюры. Действительно, автомобиль способен на такое, а вот выхлопная система — нет. Надо ли говорить, что ремонт влетит в кругленькую сумму?
А у дешевого седана Lifan Solano часто трескается по сварному шву приемная труба. Подобное происходит от времени, так что при осмотре обратите на это внимание. Либо машина сама вам про это расскажет внезапным утробным воем. Конечно же, по закону подлости это произойдет сразу после покупки, а претензии продавец не примет, свалив всю вину на нового владельца.
Кроме того, практически никто не обращает внимание на состояние системы подвеса. А ее кронштейны ведь ржавеют. Если запустить процесс, то после жесткого проезда «лежачего полицейского» глушитель просто окажется на асфальте. Примерно тоже самое может произойти, если ржавчина проела сварные швы. Тогда труба отвалится от «банки» глушителя. В этом также мало приятного, ведь в таком случае трубу можно потерять в дороге.
Не забываем и про гофру глушителя. Ее еще называют виброизоляционной муфтой. Задача этой детали — снизить вибрацию работающего мотора от системы выпуска. Так вот: со временем эта гофра прогорает. Да и вибрации на нее действуют не лучшим образом. Если на нее не обратить внимание, то вслед за стальной оплеткой, порвется сильфон, и в салон начнут проникать выхлопные газы. Гофру придется менять, а это — дополнительные траты.
Не забываем и про конденсат, который скапливается в выхлопной трубе. О том, что его было слишком много, скажут пятна ржавчины на корпусе глушителя. Это значит, что он начал ржаветь изнутри. Со временем подобное может обернуться образование сквозных дыр.