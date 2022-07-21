5 критичных проблем, которые может неожиданно «подкинуть» автовладельцу выхлопная система

Кроме того, практически никто не обращает внимание на состояние системы подвеса. А ее кронштейны ведь ржавеют. Если запустить процесс, то после жесткого проезда «лежачего полицейского» глушитель просто окажется на асфальте. Примерно тоже самое может произойти, если ржавчина проела сварные швы. Тогда труба отвалится от «банки» глушителя. В этом также мало приятного, ведь в таком случае трубу можно потерять в дороге.

Не забываем и про гофру глушителя. Ее еще называют виброизоляционной муфтой. Задача этой детали — снизить вибрацию работающего мотора от системы выпуска. Так вот: со временем эта гофра прогорает. Да и вибрации на нее действуют не лучшим образом. Если на нее не обратить внимание, то вслед за стальной оплеткой, порвется сильфон, и в салон начнут проникать выхлопные газы. Гофру придется менять, а это — дополнительные траты.

Не забываем и про конденсат, который скапливается в выхлопной трубе. О том, что его было слишком много, скажут пятна ржавчины на корпусе глушителя. Это значит, что он начал ржаветь изнутри. Со временем подобное может обернуться образование сквозных дыр.