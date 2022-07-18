Отдохнуть в пробке: почему не стоит ехать в Сочи этим летом

Продавцы билетов на разные экскурсии, которых в городе Сочи великое множество, сразу предупреждают, мол, чтобы попасть на Красную Поляну, на водопады или в Абхазию, нужно вставать засветло. Иначе точно застрянете в пробках, которые с началом сезона стали просто адскими. Это при том, что объездных дорог в Сочи практически нет. Уже с утра радио разрывается от информации, что скорость движения в районе Дагомыса составляет 3—5 км/ч. А самой большой проблемой стало доехать от Сочи до Адлера. Если раньше дорога занимала минут сорок, то теперь на это уходит минимум два часа. И это — не предел.

Самый сильный затор начинается от Хостинского виадука, идет до Кудепсты и постепенно рассасывается на улице Ленина в районе автозаправки. Это, примерно, шесть километров. Причем никаких ремонтов или сужений проезжей части там нет. Просто место заколдованное. Так грустно шутят местные водители.

Кстати, как раз из-за этого гигантского затора таксисты не соглашаются ехать в аэропорт даже за двойную цену. Поэтому туристы и жители пользуются электричками, так как это стало единственным способом приехать куда-либо вовремя. Итог — буквально все «Ласточки» ходят переполненными.