Отдохнуть в пробке: почему не стоит ехать в Сочи этим летом

Продавцы билетов на разные экскурсии, которых в городе Сочи великое множество, сразу предупреждают, мол, чтобы попасть на Красную Поляну, на водопады или в Абхазию, нужно вставать засветло. Иначе точно застрянете в пробках, которые с началом сезона стали просто адскими. Это при том, что объездных дорог в Сочи практически нет. Уже с утра радио разрывается от информации, что скорость движения в районе Дагомыса составляет 3—5 км/ч. А самой большой проблемой стало доехать от Сочи до Адлера. Если раньше дорога занимала минут сорок, то теперь на это уходит минимум два часа. И это — не предел.
Самый сильный затор начинается от Хостинского виадука, идет до Кудепсты и постепенно рассасывается на улице Ленина в районе автозаправки. Это, примерно, шесть километров. Причем никаких ремонтов или сужений проезжей части там нет. Просто место заколдованное. Так грустно шутят местные водители.
Кстати, как раз из-за этого гигантского затора таксисты не соглашаются ехать в аэропорт даже за двойную цену. Поэтому туристы и жители пользуются электричками, так как это стало единственным способом приехать куда-либо вовремя. Итог — буквально все «Ласточки» ходят переполненными.
Доехать до аэропорта быстро можно в два этапа. Сесть на электричку до железнодорожного вокзала Адлер, а затем поехать на такси. Зная это, «бомбилы» да и агрегаторы такси моментально повысили ценники. Десять минут поездки от вокзала до аэропорта стоят 500 рублей. И это еще дешево!
На Красной Поляне, в Олимпийском парке, да и во всем городе отели заполнены почти полностью. Там лютый «оверпрайс» уже давно. Конечно же, и большая часть стоянок, скажем, на Красной Поляне, сделана платной, а бесплатные быстро заполняются. Цены московские! Час парковки начинается от 200 рублей.
Кстати, в горах тоже от пробок не уйти. Здесь они уже из людей, которые хотят подняться на подъемниках на вершину. Так что придется набраться терпения и научиться отдыхать в заторах. Если так поступать желания нет, по отправляйтесь в Крым. В этом году там свободно.