5 грязных приемов сочинских таксистов по выманиванию денег у туристов

На железнодорожном вокзале Адлера похожая ситуация, только ценниики немного меньше. Здесь «бомбилы» любят набирать по несколько человек в одну машину. Мол, чтобы сделать поездку якобы дешевле. В результате туристы теряют много времени, ведь попутчиков надо еще найти. А если таковых не окажется, ценники тут же поднимают до небес. Так что опять же, выгоднее пользоваться агрегаторами.

Пробки — еще один способ заработка таксистов. Чем они больше, тем больше требуют за поездку. А если турист с крупными чемоданами, то цена быстро вырастает до запредельной. Например, за пару километров толкотни в заторе, чтобы доехать до отеля, берут от 700 рублей, и это не предел.

Но есть и куда более грязный прием. Чтобы набить цену побольше, многие местные «рулевые» везут клиента не кратчайшим путем, а по редким объезным дорогам. Скажем, через Кудепсту или Хосту. В итоге маршрут получается длинее и клиенту кажется, что безумный «прайс» оправдан. А на самом деле его просто обманули.