5 грязных приемов сочинских таксистов по выманиванию денег у туристов

Аэропорт — традиционное место притяжения таксистов. Разномастные «бомбилы» накидываются на туристов прямо после получения багажа. Понятное дело, что ценники заламывают самые высокие. Доходит до 3000 рублей за поездуку на расстояние 10—15 километров. Так что если хотите «прайс» поменьше, выходите на привокзальную площадь и договаривайтесь с теми, кто стоит там. Либо пользуйтесь агрегаторами.
Вот еще один распространенный прием «бомбил», чтобы заставить туриста раскошелиться. Особенно часто его применют к одиноким женщинам, которые приехали с маленькими детьми. Человек на привокзальной площади начинает рассказывать, что общественный транспорт ходит плохо, нужный автобус только ушел, и придет нескоро, потому что в городе пробки. А стоящий рядом таксист «жалеет» одинокую мамашу, и предлагает «отвезти подешевле». Не ведитесь на эту хитрость. От аэропорта ходит «Аэроэкспресс», да и автобусы с маршрутками идут довольно часто. Так что не паникуйте, а если решили ехать, то смело торгуйтесь, сбивая цену.
На железнодорожном вокзале Адлера похожая ситуация, только ценниики немного меньше. Здесь «бомбилы» любят набирать по несколько человек в одну машину. Мол, чтобы сделать поездку якобы дешевле. В результате туристы теряют много времени, ведь попутчиков надо еще найти. А если таковых не окажется, ценники тут же поднимают до небес. Так что опять же, выгоднее пользоваться агрегаторами.
Пробки — еще один способ заработка таксистов. Чем они больше, тем больше требуют за поездку. А если турист с крупными чемоданами, то цена быстро вырастает до запредельной. Например, за пару километров толкотни в заторе, чтобы доехать до отеля, берут от 700 рублей, и это не предел.
Но есть и куда более грязный прием. Чтобы набить цену побольше, многие местные «рулевые» везут клиента не кратчайшим путем, а по редким объезным дорогам. Скажем, через Кудепсту или Хосту. В итоге маршрут получается длинее и клиенту кажется, что безумный «прайс» оправдан. А на самом деле его просто обманули.