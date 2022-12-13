На какие «косяки» подержанной машины можно наплевать при ее покупке

Начнем с состояния мотора, которое обычно сильно напрягает новичков при покупке б/у транспорта. Пренебречь его состоянием можно в случае, если он известен хорошим ресурсом, уже давно используется во многих моделях авто, досконально изучен ремонтниками и в магазинах полно для него запчастей и расходников. Или, как в случае с автомобилями из Японии, на российском рынке развит сервис поставок так называемых контрактных двигателей.

Часто плохое состояние силового агрегата связано всего лишь с проблемами в его навесном оборудовании, которые устраняются сравнительно быстро и недорого. В вышеперечисленных случаях вполне имеет смысл торговаться, имея в виду потом быстро починить движок. Правда, вышесказанное не касается новых и сложных авто. Стоимость приведения в порядок их «сердец» нередко зашкаливает за пределы разумного.

Что касается трансмиссии. В случае явных неприятностей с «автоматом», с ними можно смириться. Дело в том, что благодаря повсеместному распространению АКП, рынок их ремонта и замены на «контрактные» очень развит. Что позволяет твердо рассчитывать на относительную простоту устранения любых технических неприятностей. Продавец должен скинуть цену на сумму, эквивалентную будущему ремонту — и никаких проблем.