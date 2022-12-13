На какие «косяки» подержанной машины можно наплевать при ее покупке

Начнем с состояния мотора, которое обычно сильно напрягает новичков при покупке б/у транспорта. Пренебречь его состоянием можно в случае, если он известен хорошим ресурсом, уже давно используется во многих моделях авто, досконально изучен ремонтниками и в магазинах полно для него запчастей и расходников. Или, как в случае с автомобилями из Японии, на российском рынке развит сервис поставок так называемых контрактных двигателей.
Часто плохое состояние силового агрегата связано всего лишь с проблемами в его навесном оборудовании, которые устраняются сравнительно быстро и недорого. В вышеперечисленных случаях вполне имеет смысл торговаться, имея в виду потом быстро починить движок. Правда, вышесказанное не касается новых и сложных авто. Стоимость приведения в порядок их «сердец» нередко зашкаливает за пределы разумного.
Что касается трансмиссии. В случае явных неприятностей с «автоматом», с ними можно смириться. Дело в том, что благодаря повсеместному распространению АКП, рынок их ремонта и замены на «контрактные» очень развит. Что позволяет твердо рассчитывать на относительную простоту устранения любых технических неприятностей. Продавец должен скинуть цену на сумму, эквивалентную будущему ремонту — и никаких проблем.
Неприятности с тормозами, подвеской и рулевым управлением, несмотря на важность этих систем, в случае покупки подержанного авто можно воспринимать как просто необходимость в будущем заменить вышедшие из строя «расходники». Вам же все равно через какое-то время после приобретения машины придется столкнуться с ремонтом всего этого. То же самое касается износа тормозных дисков и даже тормозных шлангов и трубок. Все тут легко чинится-меняется. А вот если «шалит» тормозная электроника, то лучше от такой машины держаться подальше.
На состояние салона вообще не стоит обращать внимания, особенно когда он просто неряшлив и местами потерт. Главное, чтобы работала климатическая установка, были целы подушки безопасности, а показания на приборной доске не вызывали вопросов. Ну и стеклоподъемники с электрорегулировками сидений и всеми обогревами работали. А общий внешний вид интерьера приводится в идеальное состояние простой химчисткой — недорого и сердито.
Кстати сказать, и далеко не любая коррозия на кузове — повод отказаться от покупки. Ржавчина на кромках капота, крыльев, по низу дверей, на крышке багажника — вообще не влияет ни на что. И ликвидируются эти косметические недочеты гораздо быстрее и дешевле, нежели, например, проблемы с двигателем или электроникой. Так что брать такую машину (с учетом торга) вполне можно и нужно.