Назван ТОП-10 пятилетних подержанных машин, которые могут разорить владельца

Подержанная машина пяти лет от роду, если это не таксомотор или «китаец», по идее, еще долго может радовать хозяина отсутствием поломок и серьезных технических проблем. Но только если она не входит в число наименее надежных моделей.
Максим Строкер

В руки второго владельца машина обычно попадает на 3—4 год своей жизни. Истекает срок заводской гарантии и первый ее обладатель предпочитает избавиться от нее и приобрести новенькое авто. Как правило, на этом своем жизненном этапе большинство легковушек еще очень неплохо выглядят и демонстрируют полную исправность основных узлов и агрегатов. Того, кто приобретает подобное транспортное средство вторым, неприятные сюрпризы технического свойства могут поджидать немного позже — на 4-ом или 5-ом году жизни транспортного средства. Одни модели и марки демонстрируют изрядную надежность, а другие тем временем превращаются в «ведро с болтами».

Чтобы «узнать будущее» еще на этапе выбора подержанного транспортного средства трехлетнего возраста, не нужно обращаться к гадалке. Гораздо более точные данные даст статистика, причем немецкая, от германского Союза технического надзора (TÜV). В России никто подобных данных в таком как в ФРГ всеобъемлющем масштабе не собирает. К сожалению, далеко не все машины, продающиеся на немецком рынке, официально поставляются в салоны российских автодилеров. Поэтому приходится данные TÜV слегка «фильтровать». А заодно и вспоминать какие из продающихся у нас авто предлагаются в Германии под другими марками и названиями. С учетом вышеизложенного, мы изучили данные TÜV для моделей возрастом 4—5 лет. Немцы ранжировали их всех по доле машин, получивших замечания к техническому состоянию во время прохождения техосмотра.

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«Техосмотр» в Германии это совсем не одно и то же, что государственное ТО в России. Немцы техническое состояние абсолютно всех машин проверяют «без дураков». И нас интересовали из данные о состоянии машин 4—5 лет от роду, то есть, другими словами, ответ на вопрос: что с будет с моделью-«трехлеткой» через год-другой после покупки. Результат оказался прелюбопытнейшим. На последнем месте рейтинга, то есть самой проблемной моделью оказался Dacia Logan, известный нам как Renault Logan — 28,1% всех машин марки имели технические проблемы на рубеже 4—5 лет. Не сильно лучше оказались у двойника нашего Renault Sandero — Dacia Sandero. 22,8% «Logan хетчбэк» оказались проблемными.

Тройку самых ломучих моделей, продающихся и в России, и в Германии, замыкает еще один «француз» — Renault Kangoo с 22,2% машин с замечаниями при ТО. Чуть менее ломучей моделью по данным TÜV оказался Citroën C4 — у 21,7% из них зафиксированы неполадки. Заметно оторвался от «соплеменника» Citroën C2 — 18,4% авто с нареканиями. У другого Citroën — C3 Picasso — обнаружилось 17,6% машин с проблемами. Примерно ту же долю неисправных авто, 17,5%, демонстрирует третий «француз» — Peugeot 207. Citroën Berlingo продемонстрировал «всего» 17,1% отказов. На девятом с конца немецкого рейтинга надежности оказался Ford Mondeo — 16,7% машин с обнаруженными при ТО дефектами, и на 10-й ступени оказался кроссовер BMW X3 с результатом 16,4%.

ремонт, техническое обслуживание
20 декабря 2017
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