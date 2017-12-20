Назван ТОП-10 пятилетних подержанных машин, которые могут разорить владельца

В руки второго владельца машина обычно попадает на 3—4 год своей жизни. Истекает срок заводской гарантии и первый ее обладатель предпочитает избавиться от нее и приобрести новенькое авто. Как правило, на этом своем жизненном этапе большинство легковушек еще очень неплохо выглядят и демонстрируют полную исправность основных узлов и агрегатов. Того, кто приобретает подобное транспортное средство вторым, неприятные сюрпризы технического свойства могут поджидать немного позже — на 4-ом или 5-ом году жизни транспортного средства. Одни модели и марки демонстрируют изрядную надежность, а другие тем временем превращаются в «ведро с болтами».

Чтобы «узнать будущее» еще на этапе выбора подержанного транспортного средства трехлетнего возраста, не нужно обращаться к гадалке. Гораздо более точные данные даст статистика, причем немецкая, от германского Союза технического надзора (TÜV). В России никто подобных данных в таком как в ФРГ всеобъемлющем масштабе не собирает. К сожалению, далеко не все машины, продающиеся на немецком рынке, официально поставляются в салоны российских автодилеров. Поэтому приходится данные TÜV слегка «фильтровать». А заодно и вспоминать какие из продающихся у нас авто предлагаются в Германии под другими марками и названиями. С учетом вышеизложенного, мы изучили данные TÜV для моделей возрастом 4—5 лет. Немцы ранжировали их всех по доле машин, получивших замечания к техническому состоянию во время прохождения техосмотра.