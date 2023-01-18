Процесс пошел: почему сейчас опасно покупать европейский «премиум»

Неприятных сюрпризов в последнее время стало очень много — взять хотя бы историю с политикой немецких автопроизводителей в России. Сначала Mercedes-Benz отключил наших официальных дилеров от своего сервисного «софта», затем по тому же пути пошел Volkswagen.

Это решение не только осложнит работу сервисменов, но еще и доставит немало неприятностей рядовым автовладельцам. Ведь у многих дорогих немецких машин, скажем, процесс замены масла или тормозных колодок нужно обязательно прописывать в «мозгах». То есть в ближайшее время стоимость любого ТО или диагностики существенно вырастет. Но и это еще не все.