Процесс пошел: почему сейчас опасно покупать европейский «премиум»

Неприятных сюрпризов в последнее время стало очень много — взять хотя бы историю с политикой немецких автопроизводителей в России. Сначала Mercedes-Benz отключил наших официальных дилеров от своего сервисного «софта», затем по тому же пути пошел Volkswagen.
Это решение не только осложнит работу сервисменов, но еще и доставит немало неприятностей рядовым автовладельцам. Ведь у многих дорогих немецких машин, скажем, процесс замены масла или тормозных колодок нужно обязательно прописывать в «мозгах». То есть в ближайшее время стоимость любого ТО или диагностики существенно вырастет. Но и это еще не все.
Компания Porsche отключила российским клиентам доступ к некоторым функциям фирменного мобильного приложения. Например, теперь нельзя с помощью смартфона дистанционно запустить мотор. Хотя, справедливости ради, проблемы «неожиданно» обнаружились и в «софте», загруженном в телефоны владельцев Jaguar, Land Rover, Infiniti, а также ряда «массовых» машин.
Учитывая все сложности, ничуть не удивительно, что многие россияне, подыскивая альтернативу привычным «немцам» все чаще обращают на «премиум», предлагаемый китайским автопромом. Но и ведь и в «поднебесном» сегменте немало подводных камней. Каких именно? Об этом вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать, кликнув на эту ссылку.