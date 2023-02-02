Какие новые иномарки ценой до миллиона рублей покупать категорически не стоит

Chevrolet Damas — один из самых дешевых семиместных автомобилей, которые можно отыскать В России. Конечно, в семью такую машину не возьмешь, но в качестве рабочей лошадки — почему нет? Среди главных плюсов «Дамаса» владельцы называют низкий расход топлива, вместительность, маневренность и смешную по нынешним временам цену: от 500 000 рублей за трехлетнюю «бэушку» и от 740 000 целковых — за авто без пробега.

Однако при всех этих плюсах у крошки-вэна есть один серьезный минус. Редакция Quto обратила внимание на то, что в Казахстане, откуда «Дамасы» и идут, их выпускали с оговоркой «без права экспорта на территорию других стран Таможенного союза». Частники и дилеры, предлагающие авто в России по «серой» схеме, этот запрет нарушают. Пока ничего страшного не случилось, но однажды все «Дамасы» могут превратиться в недвижимость или доноров запчастей.

Дело в том, что микровэн оснащается 38-сильным карбюраторным мотором класса Евро−3 — движок не отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза. А значит, в любой момент СБКТС (свидетельство «О безопасности конструкции транспортного средства», необходимое для ввоза авто на территорию РФ) могут аннулировать, и это коснется всех машин, ранее пересекших границу.

Конечно, все это лишь теория — совсем не факт, что однажды владельцы Chevrolet Damas столкнутся с такой проблемой. Однако помнить о рисках тем, кто присматривается к микровэну, все же стоит.