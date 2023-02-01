Китайский след: зачем россияне скупают машины с «мертвыми» моторами

Тайна тут если и присутствует, то это секрет Полишинеля: на авто китайской марки BYD устанавливались двигатели Mitsubishi — 4G15s и 4G18. Они слегка — визуально, клапанной крышкой, например — отличаются от классических моторов «Митсу», но по факту 4G18, он же DA4G18, и есть тот самый, востребованный у нас 4G16 — несмотря на индекс, его рабочий объем составляет 1584 см3. Разница, как обычно, заключается лишь в цифрах в документах и буквах на клапанной крышке. Впрочем, продавцы этого и не скрывают — на фотографиях хорошо видны китайские бумаги с китайским же индексом.

Добавляем к цене установку (от 12 000 рублей) и расходники в виде масла и фильтров: вуаля, получаем машину с новым мотором. При том, что переборка, если делать ее качественно и для себя, а не для продажи, дешевле 150 000 рублей не обойдется никак — уж слишком дороги сейчас запчасти. Кстати, на самой известной китайской барахолке движок стоит около 110 000 рублей, а вот если направить свои взоры на Казахстан — то от $1400, то есть примерно 96 600 целковых. Но тут не стоит забывать о стоимости логистики — мотор немало весит и нуждается в обрешетке при транспортировке.

Аналогичным образом продаются и двигатели для сверхпопулярных «бюджетников» Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Моторы для «немцев» чуть дороже, а вот замена ДВС на «корейце» обойдется даже дешевле: 1,6-литровый G4FC, уже доставленный в Москву, можно найти за 90 000 рублей. К слову, прайс многострадального корейского G4KE (2,4-литровый бензиновый мотор Kia Sorento, с которым воюют все владельцы кроссовера) довольно кусачий — 255 000 рублей. И здесь выигрывает переборка, вытягивающая из кошелька на 20% меньше.