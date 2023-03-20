Как перекупы ремонтируют ржавые пороги, чтобы потом быстро продать машину

Самый дешевый способ такого кузовного ремонта — использование монтажной пены и баллончика с антигравием. В этом случае можно даже ржавчину с порогов не удалять и не проводить каких-либо обработок внутренних полостей.
Пену «вкачивают» прямо в дырки, а затем ждут, когда она застынет. Потом излишки субстанции удаляют ножом и выравнивают поверхность до гладкого состояния. Далее наносят антигравий. Все! Автомобиль готов к продаже.
Чтобы не попасть впросак при покупке, тщательно осматривайте нижнюю часть кузова. Любые дефекты должны насторожить. А лучше взять с собой толщиномер: прибор точно определит обман подобного рода.
Более трудоемкий способ — установка так называемой заплатки. Ей можно «заткнуть» брешь среднего размера. Для работы берут автошпаклевку, эпоксидную смолу, стеклоткань и антигравий. Сначала с помощью наждачной бумаги убирают ржавчину. Затем «эпоксидкой» прикрепляют стеклоткань, маскируя глубокую «пробоину». Когда заплатка подсыхает и становится твердой, на нее наносят шпаклевку. Она сглаживает переходы, скрывая следы кузовного ремонта. Финальный штрих — обработка антигравием и покраска. Здесь «кустарщину» также поможет выявить толщиномер.
Третий метод еще сложнее: гаражные мастера придают автомобилю товарный вид сваркой. Для начала с помощью болгарки вырезают из порога места, которые сильно «проела» коррозия. После готовят металлические детали и вваривают их в порог на место поврежденных участков. Финальные шаги: зачистка сварных швов и нанесение слоя автошпаклевки. А еще поверхность выравнивают и обрабатывают антигравием, смешанным с краской, «попадающей» в «колор» кузова.
Такой ремонт распознать трудно. Придется придирчиво осматривать автомобиль и искать следы сварных швов. Увидели свежие или нештатные — значит автомобиль ремонтировали.