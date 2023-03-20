Как перекупы ремонтируют ржавые пороги, чтобы потом быстро продать машину

Самый дешевый способ такого кузовного ремонта — использование монтажной пены и баллончика с антигравием. В этом случае можно даже ржавчину с порогов не удалять и не проводить каких-либо обработок внутренних полостей.

Пену «вкачивают» прямо в дырки, а затем ждут, когда она застынет. Потом излишки субстанции удаляют ножом и выравнивают поверхность до гладкого состояния. Далее наносят антигравий. Все! Автомобиль готов к продаже.

Чтобы не попасть впросак при покупке, тщательно осматривайте нижнюю часть кузова. Любые дефекты должны насторожить. А лучше взять с собой толщиномер: прибор точно определит обман подобного рода.