5 машин, ржавеющих по весне быстрее других

Немало проблем и у Nissan Teana серии J32. Его выпускали с 2008 по 2013 годы. Невероятно, но «болячки» седана схожи с теми, что и у дешевого «китайца», упомянутого выше. От дорожного пескоструя страдают капот, низ дверей, днище и различные хромированные детали. А на порогах, крыльях и крышке багажника доовльно быстро появляется глубокая коррозия.

Не лучше обстоят дела и с Hyundai Sonata EF. Просторный и богато оснащенный автомобиль разочарует не только ломучей подвеской, но и гниющим железом. Места появления рыжих пятен классические — рамка лобового стекла, крылья, пороги, нижние части дверей и крышка багажника. Нередко возникают и более серьезные «траблы» в виде крошащихся лонжеронов и швов моторного щита. Так что лучше обратить внимание на более современные «Сонаты».

Осторожнее надо быть и с «проходимцами». Например такими, как Nissan Pathfinder. Третье поколение модели стильно выглядит, но его рама не проявляет чудес долговечности. А еще тут корродируют панели пола и пороги, покрываются «рыжиками» сварные швы и даже передние стойки. Поэтому приобретать подержанный «Патфайндер» лучше у проверенного продавца. В ином случае замучаетесь латать дыры в самых неожиданных местах.