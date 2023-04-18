Как торговцы автомобилями дурят покупателей с помощью электронного ПТС

Чуть ли не главный сейчас путь реализации подержанного автомобиля — через интернет. С помощью специализированных (и универсальных) сайтов объявлений продать можно что угодно, где угодно и кому угодно. Существуют целые автосалоны, реализующие свои «бэушки» практически только через интернет-площадки. Дело это не очень простое, поскольку точно таких же умников-конкурентов развелось в Сети неимоверное количество. Как-то надо выживать в этом жестоком мире. Некоторые автоторговцы, судя по всему, считают, что ради этого в объявлении о продаже конкретной машины можно написать любую чушь. Лишь бы текст завлек потенциального покупателя.
Ради этого хороши любые известные человечеству литературные приемы: зажигательные эпитеты, бронебойные метафоры, кассетные преувеличения, а также передергивание фактов массового поражения. На не особо разбирающегося в автомобильной теме «клиента» все это действует гипнотизирующе. Особенно если применить маскировку с использованием казенных словосочетаний и аббревиатур.
Например, ЭПТС — «электронный паспорт транспортного средства». Уже несколько лет как такой документ оформляется в ГИБДД для каждой встающей на российский учет машины — вместо старого бумажного ПТС. Только и всего. Несмотря на это, вот на какую чудесную фразу автор этих строк недавно наткнулся в ходе изучения очередного лота от некого автосалона на популярном сайте объявлений.
«Автомобиль в идеальном состоянии, что подтверждается ЭПТС», гласит она. То есть по логике автора этого шедевра торгашской мысли, отсутствие ЭПТС — объективный повод сомневаться в кондициях предлагаемого к продаже авто. Зато с электронным паспортом, значит, машина будет «в идеале» в любом случае — даже с полумиллионным дважды скрученным пробегом и после 15 аварий? Гениальный в своей тупости маркетинговый ход!
Но, скорее всего, вполне рабочий. Поскольку людей, реально знающих, что такое ЭПТС, среди миллионной массы российских автомобилистов крайне мало. Иначе в другом объявлении о продаже авто не появилась бы фраза: «электронный ПТС автомобиля дополняет уверенность в его качестве». «Здрасте-приехали», как говорится: оказывается, ЭПТС для кого-то теперь стал заменителем знака качества.
Все машины с бумажным ПТС — некачественный отстой, так что ли получается? Бумажные ПТС перестали оформлять с 1 ноября 2020 года. Следовательно, по логике «рекламных гениев», автомобиль выпущенный в октябре 2020 года (с бумажным ПТС), заведомо менее качественный, чем собранный на том же конвейере, но в декабре 2020-го (с электронным ПТС)? Да за такое открытие «нобелевки» не жалко…
Вывод: не «ведитесь», люди, на всякую чушь со словом ЭПТС. Не кормите бессовестных продавцов, не связывайтесь с ними. К подобным «приемам маркетинга» обычно прибегают лишь когда у машины есть какие-то проблемы, мешающие ее нормальной продаже.