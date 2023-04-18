Как торговцы автомобилями дурят покупателей с помощью электронного ПТС

Чуть ли не главный сейчас путь реализации подержанного автомобиля — через интернет. С помощью специализированных (и универсальных) сайтов объявлений продать можно что угодно, где угодно и кому угодно. Существуют целые автосалоны, реализующие свои «бэушки» практически только через интернет-площадки. Дело это не очень простое, поскольку точно таких же умников-конкурентов развелось в Сети неимоверное количество. Как-то надо выживать в этом жестоком мире. Некоторые автоторговцы, судя по всему, считают, что ради этого в объявлении о продаже конкретной машины можно написать любую чушь. Лишь бы текст завлек потенциального покупателя.

Ради этого хороши любые известные человечеству литературные приемы: зажигательные эпитеты, бронебойные метафоры, кассетные преувеличения, а также передергивание фактов массового поражения. На не особо разбирающегося в автомобильной теме «клиента» все это действует гипнотизирующе. Особенно если применить маскировку с использованием казенных словосочетаний и аббревиатур.

Например, ЭПТС — «электронный паспорт транспортного средства». Уже несколько лет как такой документ оформляется в ГИБДД для каждой встающей на российский учет машины — вместо старого бумажного ПТС. Только и всего. Несмотря на это, вот на какую чудесную фразу автор этих строк недавно наткнулся в ходе изучения очередного лота от некого автосалона на популярном сайте объявлений.