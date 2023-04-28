Подержанные «оригиналы» или новые «аналоги»: какие запчасти купить для кузовного ремонта

Рынок новых автомобилей только начинает оживать: количество машин в продаже незначительно, а дилеры «собирают сливки», бессовестно накручивая цены. В итоге большинство идет на «вторичку» или даже «остается при своих». Но и в том, и в другом случае, как правило, требуется кузовной ремонт: авто в России ржавеют и гниют. И чем они старше, тем больше подверженных коррозии мест.
Аварии и кустарные ремонты только усугубляют и ускоряют процесс, но дело не только в них. Причина еще и в том, что штатный заводской лакокрасочный слой — и без того тонкий — должен по документам продержаться всего пять лет. Иными словами, машина, отметившая свой пятый день рождения, на посещение кузовного цеха обречена.
И вот этот момент наступает — едем к маляру. Там и подварят, и покрасят. Хотя порой проржавевшую деталь проще и дешевле заменить — варить нечего и некуда. И тут встает острый вопрос: купить оригинальную запчасть на разборке или свежий «аналог» в магазине? Вариант «новая и оригинальная» даже не рассматриваем — либо нет в наличии, либо ее цена соизмерима со стоимостью машины.
Однако и на разборках отдавать качественные детали «за шапку сухарей» никто не стремится. Более того: с 2022 года дельцы «вторсырья» ставят ценники выше, чем на новые аналоги. Например, новая оригинальная дверь — которую, правда, придется подождать — на кроссоверы Mercedes-Benz обойдется в 150 000 рублей. Такая же, но без эмблем с трехлучевой звездой на упаковке — в 80 000. На разборке же за «бэушку» попросят не менее 110 000 целковых.
Прокомментировать ситуацию мы попросили Вадима Адиева, руководителя Союза профессионалов авторынка, профессионального автоподборщика и перекупщика. Так вот он, выбирая между «аналогом» и подержанной, но еще «живой» оригинальной запчастью, всегда отдает предпочтение последней.
— Практика показала, что большинство, за все не говорю, аналогов делается из фольги, которая начинает цвести и ржаветь в первую же российскую зиму. Они тонкие, хрупкие, мнутся от минимального столкновения и зачастую даже не подлежат ремонту — металл прогорает от сварки. Покрашены, кстати, тоже весьма посредственно. Так что я готов переплатить за деталь, если ее снимут с машины, а не купить кузовной «аналог», пусть даже он сильно дешевле, — сказал г-н Адиев.
Остается лишь добавить, что у разборок есть и еще одно важное конкурентное преимущество: детали у них всегда в наличии, тогда как многие магазины свои склады не держат и начинают поиск нужной запчасти лишь после попадания клиентских денег в кассу.