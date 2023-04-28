Подержанные «оригиналы» или новые «аналоги»: какие запчасти купить для кузовного ремонта

Рынок новых автомобилей только начинает оживать: количество машин в продаже незначительно, а дилеры «собирают сливки», бессовестно накручивая цены. В итоге большинство идет на «вторичку» или даже «остается при своих». Но и в том, и в другом случае, как правило, требуется кузовной ремонт: авто в России ржавеют и гниют. И чем они старше, тем больше подверженных коррозии мест.

Аварии и кустарные ремонты только усугубляют и ускоряют процесс, но дело не только в них. Причина еще и в том, что штатный заводской лакокрасочный слой — и без того тонкий — должен по документам продержаться всего пять лет. Иными словами, машина, отметившая свой пятый день рождения, на посещение кузовного цеха обречена.

И вот этот момент наступает — едем к маляру. Там и подварят, и покрасят. Хотя порой проржавевшую деталь проще и дешевле заменить — варить нечего и некуда. И тут встает острый вопрос: купить оригинальную запчасть на разборке или свежий «аналог» в магазине? Вариант «новая и оригинальная» даже не рассматриваем — либо нет в наличии, либо ее цена соизмерима со стоимостью машины.