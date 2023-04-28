Почему не следует разрешать сотруднику АЗС заправлять автомобиль

Прежде всего, есть риск столкнуться с банальным недоливом. Нет, по количеству литров, конечно, на колонке все будет «ровно», но вот все ли попадает при этом в топливный бак — большой вопрос. Пока автовладелец моет ручки или оплачивает «горючку» в кассе, заправщики нередко сливают пару литров в заранее припрятанную канистру, дабы обеспечить себя «халявным» бензином.

Впрочем, и без подобных уловок сотрудники АЗС могут неслабо подпортить настроение автомобилисту. Довольно часто заправщики проявляют неаккуратность, обливая бензином кузов, в результате чего возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия.

Не менее, если не более распространенными случаями являются ситуации, когда персонал царапает внутреннюю часть лючка топливного бака в неудачных попытках побыстрее вставить пистолет в его горловину.