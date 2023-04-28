Почему не следует разрешать сотруднику АЗС заправлять автомобиль

Прежде всего, есть риск столкнуться с банальным недоливом. Нет, по количеству литров, конечно, на колонке все будет «ровно», но вот все ли попадает при этом в топливный бак — большой вопрос. Пока автовладелец моет ручки или оплачивает «горючку» в кассе, заправщики нередко сливают пару литров в заранее припрятанную канистру, дабы обеспечить себя «халявным» бензином.
Впрочем, и без подобных уловок сотрудники АЗС могут неслабо подпортить настроение автомобилисту. Довольно часто заправщики проявляют неаккуратность, обливая бензином кузов, в результате чего возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия.
Не менее, если не более распространенными случаями являются ситуации, когда персонал царапает внутреннюю часть лючка топливного бака в неудачных попытках побыстрее вставить пистолет в его горловину.
Кстати, часто работники автозаправочных станций впопыхах забывают закрыть лючок бензобака. Но куда хуже, если не закрутят крышку. Впрочем, это еще цветочки по сравнению с тем, что второпях или из-за банальной усталости заправщик перепутает топливо, которое следует залить в автомобиль. Чем это может закончиться для его владельца рассказывать, полагаем, не нужно.
В общем, при заправке машины на АЗС, заливайте топливо в бак самостоятельно. Как говорится, от греха подальше. Либо же тщательно следите за действиями персонала. И, к слову, одаривать работников «чаевыми» совсем не обязательно — каждый из сотрудников заправочного комплекса получает зарплату.
Кстати, а знаете ли вы, что делать, если бензоколонка занята автомобилем, а водителя в нем нет? Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как освободить место для проезда к топливному терминалу: подробнее — здесь.