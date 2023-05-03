Исповедь перекупщика: чего ждать, сколько копить, на что смотреть, покупая подержанную машину

– Вадим, каким стал российский вторичный рынок автомобилей после 24 февраля 2022 года?
– Ну, то что его пошатнуло — объяснять не надо, я думаю. «Вторичка» бурно отреагировала на эту дату. Начался ажиотаж, люди стали резко покупать машины. В итоге цены выросли, а спрос резко упал. И вот только сейчас, по прошествии года, ситуация более-менее стабилизировалась. Граждане опять начинают интересоваться машинами, поступают заявки и на подбор, и на продажу. Но цены пока не опускаются.
– Дешевле миллиона рублей сейчас «живую» машину купить можно?
– Правый руль — смело. И кейкары, и обычный формат. А если заморочиться, то можно отыскать что-то достойное и с рулем на привычном месте: это будет Renault Logan, VW Polo. Но для хорошей сделки сегодня нужно как минимум 1 200 000 рублей. А лучше — полтора миллиона. Машины, недавно стоившие 300 000—400 000, сейчас обойдутся в 600. Если взять условную Toyota, за которую раньше можно было попросить не более 400 000 рублей, то нынче самое дешевое предложение — 550 000.
– А чем отличаются региональные и столичные рынки подержанных авто?
– Сегодня тенденция изменилась: раньше все гоняли машины из Москвы, а сейчас я вожу в Первопрестольную и даже во Владивосток «тачки» из Екатеринбурга. Особенно — Range Rover, у которого большое значение имеет пробег. В столице пробеги у всех экземпляров серьезные, но и выбор шире. В регионах предложение беднее, но пробеги меньше. А дорогие машины и там, и тут старались обслуживать у дилера. Из Москвы и Питера везут мало представленные в регионах модели, из региона в столицы — премиальные с небольшим пробегом.
– На что нужно обращать внимание при покупке подержанной машины?
– Россияне стали скромнее в своих требованиях. Например, ДТП — уже не столь важно, они у всех были. Окрасы — допустимы. Главное — чтобы авто в узел завернуто не было. То есть крашенные крылья, бампера и капоты уже никого не отпугивают, смотрим только конструктивные элементы. Раньше все хотели с пробегом до 100 000 км и одним хозяином, теперь запросто рассматривают машины 150+ и с двумя-тремя владельцами. Смотрят, чтобы у официального дилера обслуживалась.
– Дилерское обслуживание высоко ценится?
– В премиальном сегменте — очень высоко. В среднем классе с этим проще, но все равно к таким авто больше доверия.
– Юридические проблемы подержанных машин?
– Каждая ситуация индивидуальна. С точки зрения перекупщика — это дополнительная маржа. Но никогда нельзя покупать транспортное средство, «засветившееся» в судебных делах. Если машина была в залоге или в розыске — ответственный перекуп ее не возьмет. Юридическую чистоту проверяем первым делом, еще до выезда на осмотр.
– Ржавый vin-код: проблема или возможности?
– Опять же — все индивидуально. Если из 17 цифр читается 15 — то машина встанет на учет. Если не читается — я за нее не возьмусь.
– Выгодно такие машины покупать?
– С точки зрения прибыли профессионала рынка — да. Но есть и обратная сторона медали: придется вложить время и средства, а как долго будут заморожены деньги — никто не знает. Минимум — полгода.
– А можно ли продать через перекупа авто, побывавшее под арестом или с большими долгами по штрафам ГИБДД?
– Разные бывают аресты. Если штрафы ГИБДД и долги, не связанные с кредитом на этот автомобиль, то рассматриваю, покупаю, гашу задолженность. То есть цена на такую машину складывается так: пожелания владельца минус задолженность, которую можно посмотреть в отчете ресурса «Автокод Профи», и минус небольшая надбавка себе. Хочет владелец 500 000, а долгов на 300 000? Получит на руки максимум сотню.
– Ого!
– Время на снятие долгов уйдет немало. Например, я в Екатеринбурге, а пристав, наложивший запрет, в Подмосковье. Пока я до него достучусь! Иногда проще и быстрее съездить. Бывали в моей практике случаи, когда приходилось искать судебных приставов с полицией! Все индивидуально, с каждым случаем надо разбираться по отдельности.
– «Кривые» документы, наследство, утерянные ПТС и СТС?
– Ну ПТС/СТС можно и восстановить, если хозяин автомобиля присутствует при сделке. Это несложно. «Кривые» документы и умерший родственник — это полгода. Бывает такое, что нужны деньги на похороны, например. Я отдаю часть денег и забираю машину. Когда наследство оформлено — отдаю вторую часть. Бывает, что подобные сделки даже выгодны. Я бы рискнул. Важно в договоре прописать, что владелец подтверждает — нет никаких залогов, машина не арестована — так перекупщик сам себя подстраховывает. Многие перекупщики, разбирающиеся в бюрократии, хорошо зарабатывают именно на таких машинах.
– Кредитная машина, за которую не выплачен долг?
– Ни в коем случае, если сумма долга превышает стоимость авто (например, не один кредит, а несколько). Если же сумма долга не превышает стоимость авто и есть потенциальный заработок — такую сделку можно рассмотреть.
– Машины с банковских аукционов, которые забрали у должников?
– Тут своя специфика. На т/с наложен арест, в следствии которого оно перешло банку. Как только последний денежки получил, он как-то сразу же теряется, клерки перестают брать телефон и вообще о вас забывают. Банк не связывается с судебными приставами, и такая машина может подвиснуть на долгие месяцы. Деньги заморожены, сделать с ней ничего нельзя — по документам ты еще хозяином не являешься.
Вторая важная особенность — зачастую такую машину нельзя посмотреть. Например, она в другом городе стоит. А если и можно визуально оглядеть — то это максимум. Никакие СТО и подъемники тут невозможны. Вот машина — смотри. Бывает еще и такое, что покупаешь машину, а приходит один кузов без окон и дверей — мол, вандалы украли. У таких автомобилей часто один ключ и неполный пакет документов — надо восстанавливать.
– Параллельный импорт. Подержанные авто возить выгодно?
– Было выгодно, сейчас уже нет. Да и на таможне проблемы — власти начали массово отзывать СБКТС и ПТС. Купить машину за границей можно, но легализация ее в России займет время. Так что имеет смысл брать только дорогие автомобили, на которых высокая маржа. Но они зависают в продаже — покупателей с большим бюджетом немного. Замкнутый круг.
– «Битки» из США?
– Тут нужен свой человек в Америке, ведь там процветают «куклы»: внешне в машине все хорошо, а по технике — беда.
– Существует в России рынок подержанных электрокаров?
– Да, в Москве он хорошо развит. За последнее время много «электричек» завезли из Белоруссии. Но популярнее гибриды. Рынок электрокаров растет, но не так быстро, как хотелось бы. Компетентных специалистов по ним мало: не умеют менять батареи и слоты в них, не умеют обслуживать. Если такие мастера появятся — рынок раскрутится быстро. А пока наш человек предпочитает бензиновые моторы.
– А существует ли в стране вторичный рынок китайских автомобилей?
– Да, они нормально представлены на «вторичке». Те же Chery Tiggo очень хорошо покупают. Lifan Smily и другие модели бренда хорошо продавались и многим перекупам выгодно было ими заниматься. Рукастые ребята берут ржавые тачки, сами ремонтируют, варят-красят. Берут задешево, прикладывают руки и продают с хорошей наценкой. Haval я как-то ржавый-ржавый привез из Питера — забрали. Покупатель был готов им заниматься. Главное — дешево.
– Со старым «китаем» разобрались. А что с новым и дорогим?
– Не доехал до нас еще. Пока нет ни рынка, ни запросов.
– Ну и последний вопрос: стоит ли простому человеку связываться с перекупами?
– Тут, конечно, каждый решает сам. Однако этот бизнес существовал всегда! Среди нас есть добрые и нормальные, а есть злые и плохие. Все как у всех, в любой профессии. Жуликов, откровенно наживающихся на людях, развелось, конечно, много. Но есть и обратная сторона: именно перекупщики зачастую приводят машины в порядок после нерадивых хозяев, доводят их до ума и продажного состояния. Моют, полируют, чистят, ремонтируют — перекуп знает, где это сделать хорошо и недорого, тогда как обычный владелец заплатит за такую услугу в разы больше. Так что не надо нас бояться…