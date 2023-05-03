Исповедь перекупщика: чего ждать, сколько копить, на что смотреть, покупая подержанную машину

– Вадим, каким стал российский вторичный рынок автомобилей после 24 февраля 2022 года?

– Ну, то что его пошатнуло — объяснять не надо, я думаю. «Вторичка» бурно отреагировала на эту дату. Начался ажиотаж, люди стали резко покупать машины. В итоге цены выросли, а спрос резко упал. И вот только сейчас, по прошествии года, ситуация более-менее стабилизировалась. Граждане опять начинают интересоваться машинами, поступают заявки и на подбор, и на продажу. Но цены пока не опускаются.

– Дешевле миллиона рублей сейчас «живую» машину купить можно?

– Правый руль — смело. И кейкары, и обычный формат. А если заморочиться, то можно отыскать что-то достойное и с рулем на привычном месте: это будет Renault Logan, VW Polo. Но для хорошей сделки сегодня нужно как минимум 1 200 000 рублей. А лучше — полтора миллиона. Машины, недавно стоившие 300 000—400 000, сейчас обойдутся в 600. Если взять условную Toyota, за которую раньше можно было попросить не более 400 000 рублей, то нынче самое дешевое предложение — 550 000.

– А чем отличаются региональные и столичные рынки подержанных авто?

– Сегодня тенденция изменилась: раньше все гоняли машины из Москвы, а сейчас я вожу в Первопрестольную и даже во Владивосток «тачки» из Екатеринбурга. Особенно — Range Rover, у которого большое значение имеет пробег. В столице пробеги у всех экземпляров серьезные, но и выбор шире. В регионах предложение беднее, но пробеги меньше. А дорогие машины и там, и тут старались обслуживать у дилера. Из Москвы и Питера везут мало представленные в регионах модели, из региона в столицы — премиальные с небольшим пробегом.