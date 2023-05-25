Машина банкрота: стоит ли покупать авто на банковских и государственных аукционах

Количество банкротств в России резко возросло, а все имущество обанкротившихся граждан и предприятий «пускают с молотка». Это прибыльный бизнес для профессионалов, ведь те же автомобили можно купить с существенным дисконтом и здорово заработать на перепродаже. Так же думают и те, кто прямо сейчас нуждаются в личном авто: купить подешевле, подремонтировать, если требуется, и получить пристойный автомобиль за меньшие деньги.
Звучит как хорошее решение и выгодное вложение. Но что остается за рамками такой сделки? Профессионалы рынка подержанных авто, с одним из которых у нас намедни состоялся честный разговор, весьма холодно, если не сказать большего, относятся к таким сделкам.
Во-первых, стоит помнить, что снять с машины наложенное ограничение — вопрос месяцев. Придется побегать по приставам, добиться нужных бумаг и только потом начать пользоваться полученной и оплаченной собственностью. До тех пор, пока машина не встанет на учет, никаких прав на нее у покупателя нет, ведь без документов от судебного пристава оформить собственность невозможно. На всякий случай: где хранить зачастую разукомплектованную машину без документов? Есть ли гараж?
Во-вторых, состояние таких машин, которые порой нельзя даже рассмотреть перед покупкой, не говоря уж о поездке до ближайшего подъемника, зачастую отличается от заявленного. Заводится ли она? Едет? На спецстоянках их регулярно «раздевают», снимают детали и прочее.
А нередко аукционы проводятся в других городах. Широка страна наша родная, добраться и взглянуть выйдет не всегда. Но ведь из глубины сибирских и прочих руд предстоит еще и доставка. Еще «соточку» сверху, не считая билетов туда-обратно, гостиниц и прочего. У машин с аукциона периодически нет ключа или он не подходит/не работает — надо восстанавливать. Или бить стекло. Хотите ли вы, чтобы только что приобретенный автомобиль ехал на поезде или автовозе с разбитым стеклом, вежливо заклеенным целлофаном?
Напоследок — сам аукцион. Заявленная цена — начальная. Потом участники будут делать ставки, увеличивая стоимость. В какой момент стоит остановиться, чтобы не переплатить? Сколько закладывать на последующий ремонт? А про логистику не забыли? Грань между «выгодно» и «в минус» настолько тонкая, ничем не обеспеченная и полная рисков, что на выходе участник должен ответить себе на ключевой вопрос: так ли выгодна покупка «кота в мешке»? И только после делать первую ставку.