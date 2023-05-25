Машина банкрота: стоит ли покупать авто на банковских и государственных аукционах

Количество банкротств в России резко возросло, а все имущество обанкротившихся граждан и предприятий «пускают с молотка». Это прибыльный бизнес для профессионалов, ведь те же автомобили можно купить с существенным дисконтом и здорово заработать на перепродаже. Так же думают и те, кто прямо сейчас нуждаются в личном авто: купить подешевле, подремонтировать, если требуется, и получить пристойный автомобиль за меньшие деньги.

Звучит как хорошее решение и выгодное вложение. Но что остается за рамками такой сделки? Профессионалы рынка подержанных авто, с одним из которых у нас намедни состоялся честный разговор, весьма холодно, если не сказать большего, относятся к таким сделкам.

Во-первых, стоит помнить, что снять с машины наложенное ограничение — вопрос месяцев. Придется побегать по приставам, добиться нужных бумаг и только потом начать пользоваться полученной и оплаченной собственностью. До тех пор, пока машина не встанет на учет, никаких прав на нее у покупателя нет, ведь без документов от судебного пристава оформить собственность невозможно. На всякий случай: где хранить зачастую разукомплектованную машину без документов? Есть ли гараж?