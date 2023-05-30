Почему двигатель «ест» одно масло, но не расходует другое

Вообще ДВС обязан «кушать» какое-то количество лубриканта, ведь такое понятие как «угар» никто не отменял. При движении поршней на стенках цилиндров всегда остается масляная пленка. Она и испаряется под воздействием горящей рабочей смеси. Но это испарение может зависеть от многих факторов.
Начнем с приятного. У совсем нового «стального сердца» (особенно немецкого) сначала наблюдается приличный «аппетит», а потом он постепенно проходит. Это говорит о том, что прошла обкатка. Дело в том, что изначально поверхности поршневых колец имеют шероховатость в несколько микрометров, потому должны притираться. Приработка снижает эти шероховатости на порядок. Вот расход «жижи» и уменьшается. Поэтому всегда полезно проводить так называемое, ТО−0. При этом можно даже не экспериментировать с вязкостью.
Другое дело, когда агрегат подержанный и водитель решает сэкономить. Скажем, вместо 5W30 залить 0W20, хотя производитель подобного не рекомендует. «Нулевка» будет вести себя словно вода, вот и закончится довольно быстро. Хорошо, если пиктограмма масленки на панели приборов не зажжется.
Однако многие водители не поступают столь кардинально. А вот «чейндж» вроде 5W40 вместо 5W30 используют нередко. Что произойдет в этом случае?
Согласно стандарту SАЕ, вязкость состава W30 должна быть равна 2,9 Мпа*с, а W40 – 3,51 Мпа*с. Кинематическая вязкость W30 при температуре +100° С обязана лежать в пределах 9,2—12,7 мм²/с. У марки W40 — в диапазоне 12,7—16,4 мм²/с. Если перевести это на человеческий язык, то получится, что при высокой нагрузке угорать «тридцатка» станет быстрее, чем «сороковка». Поэтому летом лучше использовать именно последнюю. Особенно если часто толкаетесь в пробках, а мотор малообъемный, да еще и с наддувом.
Еще одна ситуация: масложор просыпается после замены, скажем, «Лукойла» на Castrol. К сожалению, это может говорить о том, что залили подделку. Внутри канистры именитого бренда находилась неопознанная субстанция с непредсказуемыми характеристиками. Вывод — срочно в сервис на повторную замену. Иначе можно просто убить силовой агрегат.