Почему двигатель «ест» одно масло, но не расходует другое

Вообще ДВС обязан «кушать» какое-то количество лубриканта, ведь такое понятие как «угар» никто не отменял. При движении поршней на стенках цилиндров всегда остается масляная пленка. Она и испаряется под воздействием горящей рабочей смеси. Но это испарение может зависеть от многих факторов.

Начнем с приятного. У совсем нового «стального сердца» (особенно немецкого) сначала наблюдается приличный «аппетит», а потом он постепенно проходит. Это говорит о том, что прошла обкатка. Дело в том, что изначально поверхности поршневых колец имеют шероховатость в несколько микрометров, потому должны притираться. Приработка снижает эти шероховатости на порядок. Вот расход «жижи» и уменьшается. Поэтому всегда полезно проводить так называемое, ТО−0. При этом можно даже не экспериментировать с вязкостью.

Другое дело, когда агрегат подержанный и водитель решает сэкономить. Скажем, вместо 5W30 залить 0W20, хотя производитель подобного не рекомендует. «Нулевка» будет вести себя словно вода, вот и закончится довольно быстро. Хорошо, если пиктограмма масленки на панели приборов не зажжется.