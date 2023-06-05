Зачем некоторые водители дооснащают автомобиль второй педалью тормоза

Улучшать личный авто, устанавливая не только внешнее, но и внутреннее дополнительное оборудование — популярное российское хобби. То ли отсутствие средств на новую «ласточку», то ли вечная тяга к эксперименту приводит к тому, что каждая машина с годами начинает обрастать доработками, привнесенными владельцем. Оно и понятно — каждому нужно что-то свое. Однако кому-то хватит горстки диодов, а другие пойдут глубже, наделяя автомобиль возможностями, непредусмотренными с завода. И особенно экстравагантные решения встречаются там, где нет ни дорог, ни страждущих до проверок сотрудников ГИБДД.

Изобилием асфальта Россия никогда не славилась, и в ближайшие годы глобальных изменений не предвидится: пока «ключевые» трассы строятся, региональные — ремонтируются по остаточному принципу. Так что грунтовок, тропинок и прочих «бездорожий» хватит на долгие десятилетия. Если не века. А потому вполне логично, что доработка внедорожников в регионах ведется на экстраординарном уровне: на «штатном» автомобиле там просто не проехать. По делам не проехать, что уж говорить про охоту и рыбалку. И порой приходится глобально «пересматривать» стандартный набор возможностей, чтобы водитель смог реализовать свою цель. Ведь главная задача внедорожника — это не залезть в «целебные грязи», а после выехать из них.