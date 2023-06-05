Зачем некоторые водители дооснащают автомобиль второй педалью тормоза

Улучшать личный авто, устанавливая не только внешнее, но и внутреннее дополнительное оборудование — популярное российское хобби. То ли отсутствие средств на новую «ласточку», то ли вечная тяга к эксперименту приводит к тому, что каждая машина с годами начинает обрастать доработками, привнесенными владельцем. Оно и понятно — каждому нужно что-то свое. Однако кому-то хватит горстки диодов, а другие пойдут глубже, наделяя автомобиль возможностями, непредусмотренными с завода. И особенно экстравагантные решения встречаются там, где нет ни дорог, ни страждущих до проверок сотрудников ГИБДД.
Изобилием асфальта Россия никогда не славилась, и в ближайшие годы глобальных изменений не предвидится: пока «ключевые» трассы строятся, региональные — ремонтируются по остаточному принципу. Так что грунтовок, тропинок и прочих «бездорожий» хватит на долгие десятилетия. Если не века. А потому вполне логично, что доработка внедорожников в регионах ведется на экстраординарном уровне: на «штатном» автомобиле там просто не проехать. По делам не проехать, что уж говорить про охоту и рыбалку. И порой приходится глобально «пересматривать» стандартный набор возможностей, чтобы водитель смог реализовать свою цель. Ведь главная задача внедорожника — это не залезть в «целебные грязи», а после выехать из них.
Так «за Хребтом» появилась весьма любопытная, даже неожиданная опция — вторая педаль тормоза. Да, стандартный педальный узел обретает четвертый «рычаг управления». Вряд ли это очень удобно, но функционал, что она — волей доморощенного инженера и по совместительству конструктора — несет, впечатляет.
Фокус в разделении тормозного контура на две части — правую и левую. Во-первых, в условиях тяжелого бездорожья второй «круг» удваивает вероятность обладания тормозами вообще — пробить или повредить две трубки намного сложнее, чем одну. А во-вторых, позволяет компенсировать отсутствие довольно дорогой и сложной конструкции по имени «блокировка». Проще говоря, если одно колесо повиснет в воздухе, а другое будет стоять на твердом грунте, водитель сможет ногой зажать нужную сторону, перекинув всю мощь двигателя «по адресу».
Современные автомобили, хрупкие и технологичные, совершают этот же маневр за счет электроники, однако какая польза от блоков и проводов в дебрях? Один вред! Старая добрая механика реализует «фокус» в куда более простом исполнении и строго по воле рулевого. А на приличной дороге две педали тормоза синхронизируются друг с другом посредством планки, что позволяет водителю ехать в привычном режиме. Гениально же!