5 китайских кроссоверов, за которыми гоняются перекупы

Для объективности оценок мы взяли за основу материала отчет «Потеря стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет», который подготовило маркетинговое агентство НАПИ по итогам 1 квартала 2023 текущего года. В него вошли пять популярных китайских кроссоверов, присутствующих на рынке РФ. Понятно, что цены, представленные на инфографике, скоро изменятся — по причине повышения утилизационного сбора. Но это не мешает понять общий тренд.
Итак, самым выгодным с точки зрения дальнейшей перепродажи и самым лакомым для перекупщиков стал Exeed TXL. Через год эксплуатации премиальный SUV сохраняет 96,08% первоначальной цены (см. инфографику ниже). С трехлеткой дела тоже неплохи — 81,90%.
Для сравнения, по данным некоммерческой организации iSeeCars, у Mercedes-Benz C-класса уже по истечении первого года остается только 75,4% от прайса, а у Porsche Macan — 90%. Так что «китайцы» дают фору именитым «европейцам». По крайней мере, в России.
Далее в рейтинге идет Geely Tugella — лидер среди трехлеток с результатом 82,37%. А его младший брат, компактный Coolray, стал третьим. Таких машин уже много на наших улицах. Работают они и в такси. А некоторые экземпляры проехали более 100 000 км. Судя по отзывам владельцев, ничего критичного с «Кулреями» не происходит. Видимо, в том числе и поэтому годовалый кросс сохраняет 90,79% цены.
Замыкающими стали два «Хавейла» и Chery Tiggo 4. На фоне первых «четверка» — крепкий середняк. Результаты — 85,94% (годовалое авто) и 73,70% (через 3 года). Причины, очевидно, в следующем: младший кроссовер в линейке Chery отличается простыми техническими решениями, а в его подвеске так и вовсе ломаться нечему. Жаль только, что больше Tiggo 4 в России не продается — китайцы заменили его более современным Tiggo 4 Pro.
А вот ситуация с Haval F7X крайне любопытна. Через год он сохраняет 90,61% от изначального прайса, а вот через три — всего 65,76%. Самый резкий провал, самая ощутимая разница показателей. Быть может, покупатели помнят историю с возгоранием топливной магистрали, да и негативных отзывов, о которых можно прочитать здесь, не становится меньше. Поэтому от купеобразного кузова лучше отказаться в пользу «классики», то есть F7. Она, как видите, чуть более выгодна, хотя по технике модели схожи.