5 китайских кроссоверов, за которыми гоняются перекупы

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Машины из КНР заполонили салоны автодилеров. Их доминирование колоссально! Граждане активно покупают «китайцев», потому что на них действует фирменная гарантия, понятно и как их ремонтировать. Но вот такая важная характеристика, как потеря стоимости, зачастую отходит на второй план. Помнят о ней лишь хитрые перекупы, что умело пользуются данным знанием. А о том, как не попасть впросак при торге с таким покупателем и не потерять много денег при реализации «поднебесного» авто на «вторичке», рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для объективности оценок мы взяли за основу материала отчет «Потеря стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет», который подготовило маркетинговое агентство НАПИ по итогам 1 квартала 2023 текущего года. В него вошли пять популярных китайских кроссоверов, присутствующих на рынке РФ. Понятно, что цены, представленные на инфографике, скоро изменятся — по причине повышения утилизационного сбора. Но это не мешает понять общий тренд.

Итак, самым выгодным с точки зрения дальнейшей перепродажи и самым лакомым для перекупщиков стал Exeed TXL. Через год эксплуатации премиальный SUV сохраняет 96,08% первоначальной цены (см. инфографику ниже). С трехлеткой дела тоже неплохи — 81,90%.

Для сравнения, по данным некоммерческой организации iSeeCars, у Mercedes-Benz C-класса уже по истечении первого года остается только 75,4% от прайса, а у Porsche Macan — 90%. Так что «китайцы» дают фору именитым «европейцам». По крайней мере, в России.

Источник: НАПИ

Далее в рейтинге идет Geely Tugella — лидер среди трехлеток с результатом 82,37%. А его младший брат, компактный Coolray, стал третьим. Таких машин уже много на наших улицах. Работают они и в такси. А некоторые экземпляры проехали более 100 000 км. Судя по отзывам владельцев, ничего критичного с «Кулреями» не происходит. Видимо, в том числе и поэтому годовалый кросс сохраняет 90,79% цены.

Замыкающими стали два «Хавейла» и Chery Tiggo 4. На фоне первых «четверка» — крепкий середняк. Результаты — 85,94% (годовалое авто) и 73,70% (через 3 года). Причины, очевидно, в следующем: младший кроссовер в линейке Chery отличается простыми техническими решениями, а в его подвеске так и вовсе ломаться нечему. Жаль только, что больше Tiggo 4 в России не продается — китайцы заменили его более современным Tiggo 4 Pro.

А вот ситуация с Haval F7X крайне любопытна. Через год он сохраняет 90,61% от изначального прайса, а вот через три — всего 65,76%. Самый резкий провал, самая ощутимая разница показателей. Быть может, покупатели помнят историю с возгоранием топливной магистрали, да и негативных отзывов, о которых можно прочитать здесь, не становится меньше. Поэтому от купеобразного кузова лучше отказаться в пользу «классики», то есть F7. Она, как видите, чуть более выгодна, хотя по технике модели схожи.

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2 августа 2023
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