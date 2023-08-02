5 китайских кроссоверов, за которыми гоняются перекупы

Для объективности оценок мы взяли за основу материала отчет «Потеря стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет», который подготовило маркетинговое агентство НАПИ по итогам 1 квартала 2023 текущего года. В него вошли пять популярных китайских кроссоверов, присутствующих на рынке РФ. Понятно, что цены, представленные на инфографике, скоро изменятся — по причине повышения утилизационного сбора. Но это не мешает понять общий тренд.

Итак, самым выгодным с точки зрения дальнейшей перепродажи и самым лакомым для перекупщиков стал Exeed TXL. Через год эксплуатации премиальный SUV сохраняет 96,08% первоначальной цены (см. инфографику ниже). С трехлеткой дела тоже неплохи — 81,90%.

Для сравнения, по данным некоммерческой организации iSeeCars, у Mercedes-Benz C-класса уже по истечении первого года остается только 75,4% от прайса, а у Porsche Macan — 90%. Так что «китайцы» дают фору именитым «европейцам». По крайней мере, в России.