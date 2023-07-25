Как серьезно сэкономить на покупке недорогого китайского автомобиля

Практически каждый российский автомобилист в курсе, что нынче цены на самые доступные иномарки (преимущественно, понятное дело, китайские) стартуют с отметки 1,8—1,9 млн. рублей. Модели поинтересней еще дороже. Что и понятно, ведь недавно случилось резкое падение курса рубля, а с 1 августа повысится утильсбор.

И в комплексе все это приведет к новому скачку цен на авторынке в самое ближайшее время. Поэтому если назрела нужда в новой относительно недорогой машине, сейчас — последний момент для ее покупки по более-менее вменяемой цене. Хотя если вас устраивает вариант с приобретением продукции АВТОВАЗа, то дальше можете этот материал не читать.

Просеивание интернет-сайтов официальных дилеров китайских легковых брендов в России дает удивительные результаты. Например выясняется, что маленький хетчбэк Livan X3 Pro при его официальной цене в без малого 1,9 млн. рублей можно приобрести примерно за 1,6 млн. А большой дизельный пикап Foton Tunland предлагается дилерами за смешные (по нынешним временам) деньги — менее 1,5 млн. рублей. Если покопаться, легко найти еще несколько подобных предложений.

Подвох в том, что такие цены можно получить в реальности лишь при соблюдении кучи условий, о которых вам расскажут только в дилерском центре. Среди них, скажем, сдача своей машины в трейд-ин, приобретение нового авто в кредит, оформление КАСКО в определенной компании по определенному тарифу, подписка на какие-нибудь платные уведомления от банка, согласие на некое (не бесплатное, разумеется) юридическое обслуживание или что-нибудь еще в таком роде.