Как серьезно сэкономить на покупке недорогого китайского автомобиля

фото globallookpress.com
Цена даже самого доступного китайского автомобиля для большинства потенциальных российских покупателей нынче изрядно «кусается». Однако сообразительные люди умудряются даже сейчас эту «кусачесть» заметно снизить. Каким образом, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Практически каждый российский автомобилист в курсе, что нынче цены на самые доступные иномарки (преимущественно, понятное дело, китайские) стартуют с отметки 1,8—1,9 млн. рублей. Модели поинтересней еще дороже. Что и понятно, ведь недавно случилось резкое падение курса рубля, а с 1 августа повысится утильсбор.

И в комплексе все это приведет к новому скачку цен на авторынке в самое ближайшее время. Поэтому если назрела нужда в новой относительно недорогой машине, сейчас — последний момент для ее покупки по более-менее вменяемой цене. Хотя если вас устраивает вариант с приобретением продукции АВТОВАЗа, то дальше можете этот материал не читать.

Просеивание интернет-сайтов официальных дилеров китайских легковых брендов в России дает удивительные результаты. Например выясняется, что маленький хетчбэк Livan X3 Pro при его официальной цене в без малого 1,9 млн. рублей можно приобрести примерно за 1,6 млн. А большой дизельный пикап Foton Tunland предлагается дилерами за смешные (по нынешним временам) деньги — менее 1,5 млн. рублей. Если покопаться, легко найти еще несколько подобных предложений.

Подвох в том, что такие цены можно получить в реальности лишь при соблюдении кучи условий, о которых вам расскажут только в дилерском центре. Среди них, скажем, сдача своей машины в трейд-ин, приобретение нового авто в кредит, оформление КАСКО в определенной компании по определенному тарифу, подписка на какие-нибудь платные уведомления от банка, согласие на некое (не бесплатное, разумеется) юридическое обслуживание или что-нибудь еще в таком роде.

фото globallookpress.com

То есть в итоге получается, что с учетом всех «наваленных сверху» дополнительных выплат сэкономить на покупке вряд ли выйдет. Но практика показывает, что отбиться от жадных торговцев и банкиров тоже можно. Для этого мы покупаем машину на их условиях. Главное, чтобы ее «вкусная» цена, которая вас и привлекла, была прописана в договоре.

А потом закон позволяет отказаться и от навязанной страховки, и от «дополнительных услуг», и от прочей лажи. Кроме того, выплатить кредит можно досрочно — погасив всю сумму разом и не теряя деньги на процентах банку. Только не забывайте на стадии подписания договора внимательнопро читать «мелкий шрифт» в подписываемых бумагах. Там порой скрыто много чего опасного для вас — типа штрафов за досрочное погашение банковской ссуды.

Но пусть вас это не смущает. Когда подобные кабальные подпунктики противоречат Гражданскому кодексу и закону «О правах потребителя», вам даже не придется судиться с автосалоном. Если его юристы попытаются «качать права», требуя с вас незаконных денег, обычно бывает достаточно прислать им письмо с досудебной претензией и на этом все успокаивается. Потому что суды в подобных случаях практически всегда встают на сторону покупателя и выписывают хитренькому продавцу штрафы «конского» размера — в пользу «маленького человека».

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25 июля 2023
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