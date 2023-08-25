Китайская хитрость: как из старого автомобиля сделать новый

Как представишь жизнь без «Крузаков» и «Икс пятых», так непременно грусть берет за душу. Ну как же наш бомонд теперь без новых-то моделей? А ведь струйка желанного европейского шика день ото дня все мельчает, закручивают гайки «демократы», не дают вкусить технологий современных. Всем и каждому может и не хватить. Но самое главное — мельчает и уважение на дороге.
Воистину, кто уступит сегодня «Двухсотке» да «Мерсу» прошлых поколений? Кто с уважением отнесется к скрытому под толстым слоем тонировки владельцу «тяжелого люкса», если его автомобиль уже стар? То-то и оно. Для подобных целей нужен автомобиль свежей генерации, а не какие-то обноски.
Но печалиться не стоит. Ведь вездесущие китайцы уже сообразили, что немецкие кузова меняются год от года не столь сильно, как разный декоративный обвес вроде фар и решеток. Следовательно, применив изрядную долю пластика, машину вполне можно привести к желанному внешнему виду. «Великий японец» так и вовсе легко обновляется чуть ли не до актуального визуала, а про Gelendwagen даже умолчу. Это уже классика.
Ничтоже сумняшеся, китайские производители представили на MIMS−2023 полный комплект необходимого «оперения», способного произвести эффект перерождения автомобиля. «Киты» можно заказать на множество моделей, причем результат обещает быть ошеломляющим: «Гелик» превращается в новый «Гелик». И уровень проработки впечатляет: бампера, решетки, оптика, капоты и крышки багажника. Но это недешево: например, кит-комплект на BMW X5 обойдется почти в миллион рублей.
Более того, в этот раз волшебники из Поднебесной зашли в мир «визуальной лжи» еще дальше и показали также детали интерьера, позволяющие столь же легко обновить машину до текущих поколений внутри. А это уже что-то новенькое: отныне ценители лоска смогут произвести углубленный эффект на свою аудиторию. Как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек — только покупай!
Стенд обновлений и переоснащений, предложенных в виде готовых решений — читай, весьма быстрого варианта переделки — любопытен еще и в ракурсе грядущего перехода отечественного чиновника на отечественный же автопром. Неужто китайцы не подсобят, адаптировав привычный люкс под LADA Aura? Пока никаких намеков на доработки тольяттинских, ульяновских или нижегородских машин нет, однако сомневаться в вариативности предложения уже сейчас не приходится. Понравится даже самым притязательным клиентам.