Китайская хитрость: как из старого автомобиля сделать новый

Как представишь жизнь без «Крузаков» и «Икс пятых», так непременно грусть берет за душу. Ну как же наш бомонд теперь без новых-то моделей? А ведь струйка желанного европейского шика день ото дня все мельчает, закручивают гайки «демократы», не дают вкусить технологий современных. Всем и каждому может и не хватить. Но самое главное — мельчает и уважение на дороге.

Воистину, кто уступит сегодня «Двухсотке» да «Мерсу» прошлых поколений? Кто с уважением отнесется к скрытому под толстым слоем тонировки владельцу «тяжелого люкса», если его автомобиль уже стар? То-то и оно. Для подобных целей нужен автомобиль свежей генерации, а не какие-то обноски.

Но печалиться не стоит. Ведь вездесущие китайцы уже сообразили, что немецкие кузова меняются год от года не столь сильно, как разный декоративный обвес вроде фар и решеток. Следовательно, применив изрядную долю пластика, машину вполне можно привести к желанному внешнему виду. «Великий японец» так и вовсе легко обновляется чуть ли не до актуального визуала, а про Gelendwagen даже умолчу. Это уже классика.