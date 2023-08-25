Как за 30 рублей победить скрип и щелканье дверей

Для начала отметим, что причина противного скрежета — не в самой двери, а в ее фиксаторе. И если обильно смазать литолом стальные петли, или обработать их более дорогим импортным лубрикантом, то никакого эффекта не будет.

В сервисе, как правило, посоветуют заменить фиксатор, что само по себе накладно. Ремонт с разборкой кузовного элемента имеет смысл лишь тогда, когда при открывании слышите щелканье. Это дает о себе знать пластиковая втулка, установленная внутри. Она уже сильно износилась и ее нужно менять. Здесь никакая смазка не поможет. Придется искать ремкомплект, а дальше либо делать все самому, либо отправляться к мастерам. Но есть и хорошие новости. Сейчас эти наборы продают буквально на любой автомобиль, так что отыскать нужный не станет проблемой.

Однако вернемся к скрипу. Он появляется, когда уходит смазка, нанесенная на ограничитель еще при сборке автомобиля. А еще со временем сюда попадает грязь и вода. «Музыка» особенно часто досаждает в жару. Под палящим солнцем металл и пластик расширяются, улучшается прижатие деталей, вот и получается звук.