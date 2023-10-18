Почему опасно покупать подержанный автомобиль в респектабельном автосалоне

Дороговизна новых автомобилей — из-за курса рубля, жадности торговцев и прочего — буквально выталкивает миллионы отечественных автовладельцев на вторичный авторынок. Чтобы не оплошать на нем, чуть ли не каждому придется стать хотя бы в некоторой степени «немножко перекупом».

То есть начать более-менее профессионально разбираться в качествах и параметрах подержанных транспортных средств. Кроме того, нужно будет изучить нюансы поиска «бэушного» автомобиля мечты.