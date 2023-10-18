Почему опасно покупать подержанный автомобиль в респектабельном автосалоне

фото globallookpress.com
Зафиксированное в минувшем сентябре небольшое падение продаж на вторичном авторынке России не помешает этому году стать рекордным по количеству реализованных у нас «бэушек». Уже один этот факт намекает, что огромной массе автомобилистов страны в ближайшем будущем понадобятся практические навыки и знания в области купли-продажи автомобильного секонд-хенда.
Портал «АвтоВзгляд»

Дороговизна новых автомобилей — из-за курса рубля, жадности торговцев и прочего — буквально выталкивает миллионы отечественных автовладельцев на вторичный авторынок. Чтобы не оплошать на нем, чуть ли не каждому придется стать хотя бы в некоторой степени «немножко перекупом».

То есть начать более-менее профессионально разбираться в качествах и параметрах подержанных транспортных средств. Кроме того, нужно будет изучить нюансы поиска «бэушного» автомобиля мечты.

Иначе говоря. придется грамотно «выцеживать» легковушки с нужными параметрами на сайтах объявлений. И научиться уже только по одному описанию «лота» оценивать: стоит тратить время на личное знакомство с конкретным автомобилем или нет.

А потом, в случае удачного приобретения новой-подержанной «ласточки», нужно будет должным образом подготовить ее к долгой и счастливой «совместной жизни». Эти и прочие тонкости выживания автолюбителей в эпоху засилья автомобильного секонд-хэнда рассматривают эксперты портала «АвтоВзгляд» в очередном выпуске своего подкаста, который вы можете найти здесь.

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18 октября 2023
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