Почему опасно покупать подержанный автомобиль в респектабельном автосалоне

Дороговизна новых автомобилей — из-за курса рубля, жадности торговцев и прочего — буквально выталкивает миллионы отечественных автовладельцев на вторичный авторынок. Чтобы не оплошать на нем, чуть ли не каждому придется стать хотя бы в некоторой степени «немножко перекупом».
То есть начать более-менее профессионально разбираться в качествах и параметрах подержанных транспортных средств. Кроме того, нужно будет изучить нюансы поиска «бэушного» автомобиля мечты.
Иначе говоря. придется грамотно «выцеживать» легковушки с нужными параметрами на сайтах объявлений. И научиться уже только по одному описанию «лота» оценивать: стоит тратить время на личное знакомство с конкретным автомобилем или нет.
А потом, в случае удачного приобретения новой-подержанной «ласточки», нужно будет должным образом подготовить ее к долгой и счастливой «совместной жизни». Эти и прочие тонкости выживания автолюбителей в эпоху засилья автомобильного секонд-хэнда рассматривают эксперты портала «АвтоВзгляд» в очередном выпуске своего подкаста, который вы можете найти здесь.