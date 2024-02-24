Лайфхак перекупа: как проверить юридическую чистоту машину перед покупкой

Покупка подержанного автомобиля связана с многочисленными рисками, причем техническое его состояние и предстоящие ремонты – далеко не главные проблемы. Юридические обременения – долги и залоги прошлых владельцев – могут стать куда более сложной проблемой, нежели переборка двигателя или ремонт кузова. И куда более дорогой. Как же узнать о них заранее, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Выгодная на первый взгляд сделка зачастую содержит множество подводных камней – бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Излишне сговорчивый и согласный на скидки продавец явно скрывает некоторые сомнительные «аспекты» товара, играя на жадности покупателя или его сложном материальном положении. Опытные перекупщики такое поведение мгновенно раскусывают, начиная искать скрытые проблемы. И чаще всего – находят. Причем не в технике и не в авариях прошлых лет.

Самый сложный как с точки зрения проверки, так и в смысле последующего решения – юридический вопрос. Мало ли, кому автовладелец машину уже продал? Годы кредитных автомобилей навели новые правила на рынке: далеко не все машину выкупили, а число возвращенных банкам «залогов» – и того меньше. Как не вляпаться в историю, когда нового владельца попросят «вежливо» чужую де-юре собственность вернуть, а вот заплаченные за нее денежки – только через суд?

Раньше был простой лайфхак: ПТС лежал в банке, выкупил машину – забрал. Если на главном автодокументе, паспорте транспортного средства, не стоит отметка «дубликат» – можно смело брать, ведь отдав паспорт банк подписывался в том, что претензий не имеет. Однако позже выяснилось, что и этот «замок» можно обойти: иногда в «органах» печати на дубликатах ПТС ставить «забывали».

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Не бесплатно, конечно, но покупателю от этого не легче. Схема работать перестала. И дельцы, и просто страждущие стали стараться приобрести машину, чей паспорт выдан не ГИБДД, а таможней, о чем гласит соответствующий синий гербовой оттиск. Но таких автомобилей – все меньше, новые-то у нас не завозятся, а старые со сменой владельцев меняли и ПТС. Иногда – вполне законно.

Далее в дело вступили судебные приставы, которые исправно накладывали и продолжают накладывать всевозможные запреты на машины должников. Купив подобную «радость», поставить ее на учет не выйдет: сначала нужно будет погасить все задолженности, коих порой бывает много больше, чем стоимость ТС. «Зеленый» отчет, который можно купить на различных площадках – тоже не панацея.

Порой в него не попадают некоторые «долговые» ТС, а другие – попадают с большим опозданием. Купил, поездил, собрался продавать – а она вся в долгах. Недоработал пристав, поздно внес полученную информацию. Алименты, штрафы, долги – список длинный, но отвечать за чужие ошибки своими деньгами совсем не хочется. Тем более, что есть достаточно простой и доступный инструмент, чтобы их избежать.