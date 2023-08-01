Почему российский автомобильный рынок остается полукриминальным

Десятки лет мы шли к существующему положению вещей. Дорога была извилиста, длинна, а порой даже опасна. По традиции в конце пути нам виделось светлое будущее, олицетворяли которое изобилие, комфорт, безопасность и торжество закона. Да-да, не удивляйтесь, мы говорим об автомобильном рынке и вынужденно связанных с ним параллельных сферах.
Казалось бы, чего проще? Купил автомобиль, отъездил положенное, продал… Однако на этом тернистом пути нашего человека ждет масса нюансов, условностей, мошенников, неудобных законов и правил. Каждый из которых способен превратить любого даже самого законопослушного и ответственного гражданина в жертву. В жертву злого умысла, неблагоприятного стечения обстоятельств, некомпетентности, просто несовершенства мира.
Эта лотерея работает и от обратного. Оказаться не у дел, сесть в лужу, попасть на деньги, вляпаться в нехорошую историю, лишиться вообще всего у нас можно, став жертвой и вполне законного порядка вещей, чьей-то избыточной компетентности, неуместной или неуемной честности. Проблема в механизмах и практике применения.
Конечно, все сказанное в большей степени касается вторичного рынка, сервиса, сферы подбора комплектующих и расходников. Но зачастую бывает и так, что опасность настигает в стенах салона официального дилера. И куда бежать за помощью, не ясно. Чтобы не оказаться жертвой, мы обязаны готовиться всю жизнь. С молодых ногтей учить матчасть, чтобы не надули в сервисе, изучать ремесло механика, следить за деятельностью законотворцев, помнить о криминальной стороне жизни и об ответственности, которую придется нести в случае, если настоящий виновник беззакония вовремя смоется.
Чтобы просто ездить на машине, недостаточно получить «права». Тоже, кстати, тот еще квест. Нужно быть рыночным экспертом, ведь бесплатно тебе никто не поможет сделать правильный выбор. Хорошо бы иметь юридическую подготовку. Ведь могут подсунуть брак, и доказывай потом…
Вы — в прошлом криминалист? Лучше не бывает. Будет сложнее втюхать вам автомобиль с криминальным прошлым и перебитыми номерами. Судебному приставу проще избежать покупки автомобиля, который заложен или арестован. Такое тоже не редкость. А если вы в прошлом еще и банкир, то у вас все шансы прорваться через дебри кредитования, чтобы позже не вляпаться в «особые условия», написанные мелким шрифтом на обратной стороне договора.
Страховой агент, таможенник, полицейский, инженер, механик, психолог, маляр или обычный электрик. Любая специальность хороша и повышает шансы. А между тем, больше всех устали от его непрозрачности сами участники рынка. Бизнес как может доступными ему инструментами пытается привести ситуацию к приемлемой.
Многое сделано: со скрипом, но все более адекватной становится страховая практика, гибче стала банковская сфера, появились цивилизованные онлайн-площадки для продажи подержанных машин. Большое дело — сбор регистрационной, страховой, сервисной и прочей статистики по каждому автомобилю — те самые отчеты, что предлагают сегодня за доступные деньги приобрести покупателям на вторичном рынке крупные агрегаторы. Наконец, ширится и обещает безопасные и выгодные сделки trade-in.
И все равно никто не застрахован от мошенников и всякого рода махинаторов. По-прежнему новичков разводят в техцентрах. В отсутствие должных проверок опять растет контрафактная составляющая рынка комплектующих. Процент подержанных автомобилей с так называемой корректировкой пробега на разных площадках доходит до 65%. Считается нормальным восстанавливать машины после тотальных повреждений.
Под видом полноценных сегодня легально продаются утонувшие, сгоревшие, некогда украденные автомобили. С копиями ПТС, вообще без документов! Онлайн-продажи запчастей — вроде бы благо, но в наших условиях это, опять же, уютная поляна для мошенников. И никто, похоже, не собирается этому препятствовать. А сегодня набирает вес еще одна напасть — китайский фактор. Продажи внешне эффектных машин из Поднебесной ломятся вверх, но что будет, когда техника массово посыпется? Или кто-то думает, что обойдется? Как спасаться от этой непредсказуемости, тоже пока не ясно.
Словом, есть ощущение, что государство, целиком полагаясь на саморегулирование и заявленные санкции, окончательно сплавило свои полномочия и контроль за ситуацией на бизнес и адвокатов, коль скоро мы с вами сумеем нанять последних. Условий для формирования цивилизованного и безопасного для его участников рынка по-прежнему не наблюдается. При этом штрафы, официальную мзду за разрешения, за справки и регистрацию всего и вся, и еще бог весть за что с нас собирают аккуратно.
Что ж, мы привыкли жить и действовать в условиях, когда каждый сам за себя, и никто не дает никаких гарантий. Вот только можно ли это называть движением вперед — большой вопрос.