Почему российский автомобильный рынок остается полукриминальным

Десятки лет мы шли к существующему положению вещей. Дорога была извилиста, длинна, а порой даже опасна. По традиции в конце пути нам виделось светлое будущее, олицетворяли которое изобилие, комфорт, безопасность и торжество закона. Да-да, не удивляйтесь, мы говорим об автомобильном рынке и вынужденно связанных с ним параллельных сферах.

Казалось бы, чего проще? Купил автомобиль, отъездил положенное, продал… Однако на этом тернистом пути нашего человека ждет масса нюансов, условностей, мошенников, неудобных законов и правил. Каждый из которых способен превратить любого даже самого законопослушного и ответственного гражданина в жертву. В жертву злого умысла, неблагоприятного стечения обстоятельств, некомпетентности, просто несовершенства мира.

Эта лотерея работает и от обратного. Оказаться не у дел, сесть в лужу, попасть на деньги, вляпаться в нехорошую историю, лишиться вообще всего у нас можно, став жертвой и вполне законного порядка вещей, чьей-то избыточной компетентности, неуместной или неуемной честности. Проблема в механизмах и практике применения.