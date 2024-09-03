Какая коробка передач «выгоднее» и надежнее: «механика», «автомат», вариатор или «робот»

Многие автомобилисты, имеющие за плечами больше десяти лет водительского опыта, убеждены, что самая выгодная во всех смыслах коробка передач — это «механика». И раньше действительно было так: автомобили с МКП даже стоили значительно дешевле своих «двухпедальных» аналогов. А что сегодня? На этот вопрос ответили эксперты портала «АвтоВзгляд».

Как утверждает эксперт ГК «Автодом», сегодня значительной выгоды, как десятилетия назад, в приобретении и обслуживании «механики» по сравнению с «автоматом» нет. Устарело и другое представление — о том, что «ручка» сильно надежнее: современные гидротрансформаторы спокойно «ходят» сотни тысяч километров. Тем более что и с МКП еще нужно уметь обращаться, дабы не сократить ее ресурс.

— Некоторые автомобилисты не замечают, что не выжимают сцепление полностью при переключении или не всегда попадают в нужную передачу. У других водителей есть привычка стоять в пробке или на светофоре с выжатым сцеплением. Все эти факторы вредят МКП и сокращают срок службы. Одновременно с этим АКП постоянно учится «прощать» различные ошибки вождения, что повышает и комфорт вождения, и срок службы коробки передач, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» эксперт.

Отмечают они и то, что разница в стоимости обслуживания механических и автоматических трансмиссий тоже уже давно сократилась до минимума. Поэтому сегодня все сводится исключительно к личным предпочтениям рулевого. МКП — это большее удовольствие от вождения, высокая ремонтопригодность, возможность обойтись буксировкой вместо эвакуатора. АКП — комфортная езда в пробках, меньший расход топлива, простота в использовании, а также «защита» двигателя от перегрузок, поскольку механизм сам «выбирает» оптимальный момент для переключения передачи.

А что, если добавить к сравнению роботизированные и бесступенчатые коробки передач, которых многие автомобилисты до сих пор стараются избегать?

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— «Робот» представляет из себя модернизированную МКП, он сочетает в себе плюсы «автомата» и «механики» — хороший отклик авто, высокая контролируемость, простота в использовании, минимизация участия водителя в работе трансмиссии. Вариатор — принципиально новая бесступенчатая АКП. Он более сложный, его покупка и обслуживание могут обойтись дороже других трансмиссий. Однако меньшая надежность, сложность в поиске запчастей, невозможность использования в условиях бездорожья — это мифы. Срок службы вариаторов равен сроку службы авто, — сказал эксперт.

Так что же тогда выбрать, присматриваясь к новенькому автомобилю в шоу-руме дилера? Принимая решение, следует исходить из стиля вождения, советует наш собеседник. Считается, что вариатор и «робот» лучше всего подходят для городских условий. Да, первый, как уже было сказано, дороже в обслуживании. Но в случае с бесступенчатой КП гидротрансформатор берет на себя часть нагрузки, «защищая» механические части. Поэтому ее срок службы может быть выше.

Те же рекомендации актуальны для тех, кто выбирает подержанный автомобиль. Однако покупателям машины с пробегом важно помнить, что многие автовладельцы стараются продать «ласточку» до того, как ей потребуется серьезное обслуживание основных узлов и агрегатов. Поэтому важно обратить особое внимание на гарантированный срок эксплуатации трансмиссии и пробег авто.

— Если при покупке автомобиля с пробегом покупатель сомневается, что предыдущий владелец аккуратно эксплуатировал машину, то следует отдать предпочтение проверенным дилерам, которые предоставляют гарантийные обязательства на исправность ключевых узлов и агрегатов, — подытожил эксперт.