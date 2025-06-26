Коврожрец: в России набирает популярность новый тренд убранства салона авто

Мода на советские автомобили, которая захватила в последние годы начинающих водителей, породила очередной, как принято говорить в наше непростое время, «хайп». Чтобы усилить «возрастной» эффект своего транспортного средства и еще сильнее привязать его облик к эпохе СССР, молодые люди воспользовались популярным в интернете клише, адаптировав его к потребностям автомобилиста. Необычный и крайне узнаваемый элемент автодизайна, неразрывно связанный с ментальностью советского человека, начали массово продавать на досках объявлений. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Все мы немного старьевщики и ценим только то, что потеряли

Советские модели, особенно если они и действительно советские, а не раннероссийские, сейчас пользуются приличным спросом. По сути, наш автолюбитель получил доступ к идеологии ретроавтомобилей и возможность этой самой идеологией увлечься, что немедленно и сделал. Практически мгновенно, как грибы после дождя, появились клубы по интересам, где встречаются не только самые богатые и успешные, но и простые ребята на «Жигулях», «Москвичах» и «Волгах».

Молодость — сила и задор, слабоумие и отвага, поэтому тут же появились не только тысячи смешных наклеек, но и сотни вариантов доработок и стилизаций, позволяющих сделать из машины самый настоящий «кич». Более того, варианты и разнообразие обновляется буквально ежедневно!

Фото: скрин портала «АвтоВзгляд»

Например, прямо сейчас на досках бесплатных объявлений — главный и наиболее точный срез общественного мнения и общественных же потребностей — появился новый тренд: стилизованные под любимый советский ковер, что и на полу-то редко лежал, все больше не стене располагался, коврики для автомобиля.

Выглядят они просто сногсшибательно, да и с задачей своей полностью справляются: достаточно толстые, почти полсантиметра, снизу — силиконовые, что позволяет плотно их положить на «карпет» и позволяет противостоять соскальзыванию, а сверху — плотный материал, войлок, с узнаваемым рисунком. В интерьере «Жигуля» — вид имеет!

Изготавливают это «богатство», судя по тем же объявлениям, кустари-одиночки во многих регионах нашей необъятной. Стоит удовольствие недорого — около полутора тысяч рублей и вряд ли прослужит долго: с нашей осенней слякотью и зимним реагентом коврик вряд ли справится. Даже лето пока — не для тканевого ковра совсем.

Но для выставки, пусть дворовой или гаражной, а также для произведения впечатления и простого бахвальства, в котором совсем ничего постыдного в данном случае нет — очень даже. Кстати, хороший подарок на любой праздник для ценителя советского автомобиля, юного, как минимум, душой.