«Сбиваю на взлете»: что говорят надписи на машинах об их владельцах

Некоторое время назад в Австралии приняли закон, дающим властям право отбирать регистрацию у любителей «шуточных» надписей на авто. Конечно, Австралия это страна — где все наоборот. И, казалось бы, это полная ерунда, нарушение прав и свобод граждан. Однако, возможно, в подоном регулировании есть и смысл, и своя логика. Перед тем, как получить водительское удостоверение, мы все проходим медкомиссию. В частности, по результатам осмотра принимается решение о психическом здоровье соискателя «прав». И оно влияет на то, получите ли вы возможность управлять автомобилем или нет.
А можно ли считать здоровым человека, у которого на машине написано, например, следующее: «Обгони… обгони меня полностью»,«Догонишь — выйду замуж», «Я девочка — мне можно»? А за рулем сидит огромный, толстый и небритый мужик с явной неприязнью смотрящий вокруг, практически полностью закрывая своими широченными ладонями рулевое колесо. Вот такие сейчас пошли девочки. Не говоря уже о всяких ид иотскихпрограммных заявлениях: «Моя дорога — мои правила», «Сбиваю на взлете», «Официальный спонсор ГИБДД», «Ищу принцессу». А что должна говорить о водителе надпись «Трофей из Берлина»? Особенно с учетом того, что в Берлине машины не делают. Кстати, несколько раз видел эту наклейку на т/с вообще не немецкого происхождения.
Есть, конечно, и относительно безобидные «шедевры», типа «Исчадие МКАДА» или «Нас невозможно сбить с пути — нам по фигу куда идти». Ну и, разумеется, различного рода нецензурные сообщения, описывающие наши дороги, мироощущение владельца, его отношение к политике. Выглядят они неуместно. Но не появляются спонтанно или просто так. Они отражают плачевное состояние истерзанной души конкретного автомобилиста. И демонстрируют его жизненную позицию и личное отношение к окружающим.
Поэтому я всегда с опасением отношусь к людям, машины которых украшены подобным образом. И если вижу автомобиль с надписью «Моя дорога — мои правила», сразу начинаю подозревать, что, возможно, его владелец не очень адекватен и живет в своем, не всегда понятном, мире. Можно возразить, что это некая защита, мимикрия, «защищающая» владельца лозунга от посягательств других водителей. Но почему он считает, что кто-то будет на него посягать? Не говоря уже о том, что очень часто автомобилисты используют весьма специфические рамки номерных знаков, на которых отмечена их принадлежность к властным структурам.
Очевидно, что так они рассчитывают добиться большего уважения окружающих. Или чтобы появилась возможность безнаказанно нарушать ПДД. Но все это — не проявление ума. И этому явлению не должно быть места на наших дорогах. Портал «АвтоВзгляд» считает, что подобные надписи демонстрируют недостаток автокультуры и воспитания. И более того: могут представлять опасность для того, кто их наклеил.
Ведь часто сомнительные «автонаколки» красуются на заднем стекле, перекрывая обзор. Также они могут создавать проблемы и для остальных участников движения, поскольку мозг человека устроен таким образом, что при попытке прочитать любое необычное сообщение, концентрация на процессе вождения начинает снижаться. Так что давайте обезопасим себя, и не будем клеить на машины дурацкие и вызывающие надписи и картинки.